Shawn Mendes & Harry Styles: Fan-Streit eskaliert

Wer möchte nicht sein, wie Harry Styles? Ob seine Verlobung nun in Gefahr ist oder nicht, der Sänger ist super erfolgreich: Neben seiner Karriere als Musiker ist er bald als Polizist in einer Filmrolle zu sehen, führt eine Beziehung mit Olivia Wilde und auch so läuft es einfach für den mehr als gutaussehenden Briten. Doch Fans des Sängers sind gerade ziemlich pissed auf jemanden, der offenbar ihr Idol nachzuahmen versucht: Shawn Mendes! Sie werfen ihm vor, seinen Style nachzumachen – sein neues Musikvideo sei eine "billige Kopie" von Styles.

„Summer of Love“ nur eine billige Kopie?

Mendes hat seinen nächsten Song, „Sommer of Love“ auf den Social Media mit einem kurzen Video angeteasert – und es dauerte gar nicht lange, bis die ersten Kritiken eintrudelten. Ein besonders beliebtet (und ziemlich fieser) Kommentar lautet: „Bro, das sind im Grunde die Musikvideos von ‚Golden‘ und ‚Watermelon Sugar‘ zu einem Video gemixt. Wie verzweifelt bist du für einen Hit.“ Autsch! Gemeint sind die Musikvideos von Harry Styles. Offenbar sind die Fans nicht begeistert davon, dass Mendes den Vibe und den Stil der Videos für seinen eigenen neuen Song genutzt hat. „Dieselben weiche, filmartige Ästhetik, Farbpalette und selbst die Szenen sind parallel“, schreibt ein anderer Fan. „Das ist kein Zufall, das ist eine klare und eindeutige billige Kopie.“ Ein besonders gemeiner Kommentar: „Was ist die Definition von generisch und recycelt? *Dieser Song*.“ Herrje, die Fans sind wirklich alles andere als angetan!

Mendes Fans verteidigen das Musikvideo

Die andere Seite ist da schon etwas gnädiger. Krasse Fans von Harry Styles mögen sich über die „billige Kopie“ aufregen, andere sind einfach froh über neue Musik. Ein Fan hat die Vorwürfe ziemlich clever relativiert und fragt, was Fans eigentlich von einem Sommer-Musikvideo erwarten: „Es ist ein Sommervideo … Was soll er eurer Meinung nach tun, einen Schneemann bauen?“ Andere finden die Übereinstimmungen der Songs gar nicht mal schlimm. Schließlich sei „Golden“ ein ziemlich nicer Song und die Fans freuen sich, dass „Summer of Love“ diesen Vibe perfekt eingefangen hat. Ein Fan hat sogar ein Mash-Up aus beiden Videos gemacht, was wir euch nicht vorenthalten wollen!

