Shawn Mendes gesteht Selbstzweifel und Ängste

Shawn Mendes zweifelt an sich selbst? Manche von euch können das vielleicht gar nicht glauben. Schließlich ist er mit seiner Musik seit Jahren schon sehr erfolgreich unterwegs – weltweit. Die Fans lieben ihn! Doch Erfolg und Fame ist eben nicht alles…

Vor allem junge Erwachsene, die in ihren 20er Jahren sind, fühlen sich oft richtig lost und wissen nicht, wo sie im Leben stehen, wo sie hin wollen. Das ist ganz normal und da ist auch Shawn keine Ausnahme, wie er jetzt in einem offenen Brief auf Twitter seinen Follower*innen mitteilte.

Shawn Mendes: Ehrlich Worte in Brief

Der Sänger redet in letzter Zeit öfter Mal offen über seine Gefühle. Zuletzt lies Shawn seinem Trennungs-Frust auf Instagram freien Lauf. Nun wendet er sich mit einem offenen Brief zu einem anderen Thema an seine Fans: Selbstzweifel. Der Sänger schrieb: "Manchmal frage ich mich, was ich mit meinem Leben anfangen soll, und höre dann immer wieder: ‚Die Wahrheit sagen, die Wahrheit sein“, aber das fällt mir schwer. Ich habe Angst, dass die Leute weniger von mir halten, wenn sie die Wahrheit kennen und sehen. Sie könnten gelangweilt von mir werden." Er fährt fort: "Die Wahrheit ist in der jetzigen Form ein 23-Jähriger, der ständig das Gefühl hat, entweder zu fliegen oder zu ertrinken. Vielleicht ist es das, was es bedeutet, in den 20ern zu sein, oder vielleicht geht es nur mir so." Eins können wir sicher sagen, allein ist er mit diesem Gefühl bestimmt nicht. Was macht man an solchen Tiefpunkten im Leben?

Shawn Mendes: Trotz Erfolg hat er Selbstzweifel

Wenn Shawn mal an so einem Tiefpunkt angekommen ist, versteckt er oft seine Gefühle und überspielt sie. Doch das ist keine dauerhafte Lösung und das weiß auch der Sänger: "Die Wahrheit ist, dass ich mich wirklich als mein 100%ig wahres, ehrliches, einzigartiges Selbst in der Welt zeigen möchte und mich nicht darum kümmern möchte, was andere denken. Manchmal ist es mir wirklich egal, was die Leute denken, und ich fühle mich frei. Die meiste Zeit ist es jedoch ein Kampf." Und sein ganzer Erfolg macht es für ihn auch nicht leichter: "Die Wahrheit ist, dass es mir selbst bei so viel Erfolg immer noch schwerfällt, das Gefühl zu haben, dass ich nicht versage. Ich konzentriere mich zu sehr auf das, was ich nicht habe, und vergesse dabei, was ich alles habe. Die Wahrheit ist, dass ich überwältigt und überreizt." Der Sänger versichert seinen Follower*innen am Ende aber auch nochmal, dass es ihm gut geht.❤️

