Shawn Mendes: Dieses Foto von Camila Cabello wird ihm nicht gefallen

Mit ihrem neusten Instagram-Pic könnte Camila Cabello ihren besten Freund Shawn Mendes verärgert haben…

Shawn Mendes & Camila Cabello genießen BFF-Zeit

Shawn Mendes und Camila Cabello haben in den letzten Tagen offenbar viel Zeit miteinander verbracht. Dafür sprechen einige Fotos, die die beiden Superstars gemeinsam zeigen. Erst vor fünf Tagen postete Shawn ein Insta-Pic mit der 21-Jährigen, das die zwei zusammen mit einer Gitarre auf dem Boden sitzend zeigt. Fans hoffen deshalb, dass es bald wieder einen gemeinsamen Song von Shawn und Camila geben wird! Jetzt veröffentlichte auch die gebürtige Kubanerin ein Foto mit ihrem BFF.

Shawn macht Camila Zöpfchen

Die Fans finden das Pic in Camila Cabellos Insta-Feed witzig, doch Shawn Mendes dürfte dieser Schnappschuss gar nicht gefallen! Denn es zeigt die Sängerin auf dem Boden sitzend, wie sie eine Banane in der Hand hält und dem Fotografen frech die Zunge entgegenstreckt. Hinter ihr sitzt Shawn Mendes, der ihr offensichtlich gerade einen Zopf flechtet. Dabei sieht der 20-Jährige hochkonzentriert aus, so als wolle er seiner BFF die perfekte Frisur kreieren. Doch dass die das Foto jetzt veröffentlicht hat, ist vermutlich nicht in seinem Sinn gewesen.

Darum hat Shawn Mendes ein Problem mit Camilas Pic

Denn erst vor Kurzem verriet der „Lost In Japan“-Sänger in einem Interview, wie sehr er im Nachhinein bereut, dass Taylor Swift ein Video von ihm in ihrer Insta-Story gepostet hat, das zeigt, wie er vor einem ihrer Konzerte mit Glitzerlidschatten geschminkt wird. Denselben Lidschatten verwende auch die 28-Jährige bei ihren Auftritten, wie sie verriet und Shawn sagte daraufhin in dem Video: „Perfekt! Das ist alles, was ich immer wollte!“ Natürlich war das alles nur Spaß, doch hinterher musste der süße Sänger sich zum wiederholten Mal mit jeder Menge Gerüchten herumschlagen, dass er angeblich schwul sei – und das belastet ihn! "Ganz tief im Herzen fühle ich, dass ich mich mit einem Mädchen in der Öffentlichkeit zeigen muss, um den Leuten zu beweisen, dass ich nicht schwul bin", verriet der 20-Jährige kürzlich in einem Interview mit dem „Rolling Stone“. Genau deshalb dürfte es ihm wohl gerade nicht unbedingt recht kommen, dass jetzt auch Camila Cabello ein Foto von einer gemeinsamen Beauty-Aktion gepostet hat. Dafür spricht auch, dass zwar mehr als 2,4 Millionen Menschen das Bild auf Instagram geliked haben – nicht aber Shawn Mendes! Dabei sollte er doch einfach drüberstehen. Denn seine Fans lieben ihn doch genau für seine weiche, liebevolle Art, die auch auf Camila Cabellos neustem Pic zu erkennen ist.

Das könnte dich auch interessieren: