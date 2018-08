Shawn Mendes: Crazy geschminkt auf Taylor Swift Konzert

Shawn Mendes hat Taylor Swift auf ihrem Konzert besucht und Backstage ein ziemlich cooles Makeover bekommen…

Shawn Mendes wird geschminkt!

Taylor Swift ist momentan auf großer „Reputation Stadium Tour“ mit Camila Cabello und Charlie XCX! Dabei wurde sie letztens von Kumpel Shawn Mendes besucht und der erhielt Backstage kurzerhand ein crazy Glitzer-Augen-Makeup. Die Sängerin erlaubte sich einen kleinen Spaß mit Shawn und der schien absolut nichts dagegen zu haben. In ihrer Insta-Story hielt Taylor die witzige Aktion fest und zeigte einen sichtlich glücklichen Shawn, wie er mit Glitter-Liedschatten geschminkt wird. Dazu schrieb der „Look What You Made Me Do“-Star „Shawn‘s back and he’s glittery“. Der Sänger lächelt in dem Video glücklich vor sich hin, während er geschminkt wird. Taylor erklärt, dass sie genau dieses Glitzer-Augen-Make-Up für ihre Shows benutzt und der Sänger antwortet: „Perfekt, das ist Alles, was ich immer wollte!“ Wie süß! Fans freuen sich auch tierisch über das cute Video. Einer repostet das Video auf Twitter und schreibt dazu: „Taylor Swift gibt uns hier den Shawn Mendes-Content den wir brauchen und verdienen.“ Recht hat er!

Taylor Swift is out here giving us the Shawn Mendes content we need and deserve. ✨ pic.twitter.com/XcggJEaFJZ — Alex Goldschmidt (@alexandergold) 4. August 2018

Was Camila Mendes wohl dazu sagt?

In dem Video sieht man im Hintergrund deutlich, wie Camila Mendes auf einem Sofa sitzt und sich mit jemandem unterhält. Worüber sie wohl redet? Vielleicht ja über Shawns süßes Glitzer-Makeup? Die beiden Sänger sind nämlich richtig gute Freunde, viele Fans glaubten eine Zeit lang sogar, zwischen den beiden würde mehr laufen! Da wollen natürlich viele gerne wissen, was Camila da im Hintergrund so flüstert … Eine witzige Aktion ist es aber allemal. Hoffentlich besucht Shawn Taylor, Camila und Co. bald mal wieder auf Tour und es gibt weiteres lustiges Backstage-Material! Vielleicht folgt ja nächstes Mal ein ganzes Make-Up-Tutorial mit dem „In My Blood“-Star? Shawn würde das, bei dem Spaß, den er im Video hat, mit Sicherheit nicht stören. Echt cool! Wir hoffen definitiv auf mehr …

