Sex während der Periode: Darauf musst du achten

Kann man während der Periode Sex haben?

Mädchen können zu jeder Zeit Geschlechtsverkehr haben, wenn ihnen danach ist, auch während der Periode. Einige haben in dieser Zeit sogar besonders viel Lust auf Sex. Das Gute an Sex während der Periode ist, dass schöner Geschlechtsverkehr und vor allem ein Orgasmus sich super auf das weibliche Körpergefühl auswirken. Das hilft sogar gegen Regelschmerzen. Wer also Lust auf Sex hat, braucht weder auf Selbstbefriedigung noch auf Geschlechtsverkehr zu verzichten. Im Gegenteil!

Keine Lust auf Sex?

Deinen Freund stört es nicht, wenn du deine Tage hast, aber du hast keine Lust? Dann sag es ihm. Zum Beispiel so: "Ich finde es ja schön, wenn du immer Lust auf mich hast. Ich fühl mich aber nicht so wohl, wenn ich meine Tage habe und möchte dann einfach keinen Sex." Er wird es sicherlich verstehen.

Vorwarnen!

Es kann aber auch sein, dass ein Junge Sex während der Periode nicht so toll findet. Um niemanden in eine peinliche Situation zu bringen ist ein kleiner Hinweis für den Jungen angebracht ("Ich hab meine Tage, aber trotzdem Lust…!"), solange das Mädchen die Einstellung ihres Freundes zu diesem Thema noch nicht kennt.

Flecken vermeiden!

Hat ein Mädchen ihre Tage gerade stärker, sollte vor dem Sex ein dunkles Handtuch untergelegt werden. Blut geht nämlich schlecht aus der Wäsche raus. Die bekommt aber fast immer etwas ab, wenn Paare während der Regel Geschlechtsverkehr haben. Vor allem, wenn kein Kondom benutzt wird. Dann läuft nach dem Sex das Sperma, vermischt mit ein wenig Blut, aus der Scheide heraus. Das gibt dann schnell mal eine kleine Sauerei, wenn man nicht gleich Taschentücher zur Hand hat.

