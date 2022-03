Sex: So krass unterschiedlich sind die Vorlieben weltweit

Die schlüpfrigen Geheimnisse der Welt wurden gelüftet

Eine umfangreiche Analyse vom WeThrift lüftet die schlüpfrigen Geheimnisse dieser Welt: Welches Land ist im Bett am neugierigsten? Welche Sexstellungen, Toys und Pornokategorien sind die beliebtesten? Und zu guter Letzt: Was sind die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Sex? All das erfahrt ihr hier!

Ein Land ist besonders neugierig im Bett

Wenn es im Schlafzimmer mit dem*der Freund*in (oder auch allein) nach einer gewissen Zeit etwas eintönig wird, dann holt man sich gerne mal Inspiration aus dem Netz. Doch ein Land lässt sich ganz besonders gerne inspirieren… Trommelwirbel bitte: es sind die USA. Und zwar mit fast 55 Millionen Suchanfragen zu Sex-Begriffen wie Pornos, Fetische und sexueller Gesundheit. Umgerechnet auf die Bevölkerung stöbern also jeden Monat 16,57 % der Amerikaner im Internet zum Thema Liebe machen.

Eine Stellung macht fast die ganze Welt geil

Ach, was gibt es nicht alles für Möglichkeiten, Liebe zu machen… Das Spektrum an Sexstellungen ist unermesslich. Doch es gibt einen Spitzenreiter (bessergesagt Spitzen-Reiter in ) unter den Positionen: Bei mehr als einem Drittel (12 von 30) der untersuchten Länder steht die umgekehrte Cowgirl-Stellung auf Platz eins. Ob in Dänemark oder Argentinien, bei allen sitzt der*die Empfänger*in mit dem Rücken zum*r Geber*in oben. Nur wir Deutschen mögen es noch ein bisschen sportlicher. Bei uns macht die stehende 69 das Rennen. 🤠





MILFs und Butt Plugs sind heiß begehrt

Auch wenn es mal ein bisschen abwechslungsreicher werden soll, haben sich ein paar Dinge in der Welt etabliert. Neben der Pornokategorie MILF, was so viel bedeutet wie "Mum I'd Like To Fuck" (nicht sonderlich charmant), ist der Butt Plug als Sexspielzeug ziemlich begehrt. Beide sind bei 12 von 30 Ländern auf Platz eins der jeweiligen Rankings.

Bei dieser Frage tappen noch viele im Dunkeln herum

Und zu guter Letzt die Frage: Wo brauchen die Sexwütigen scheinbar noch Nachhilfe? Die meist gegoogeltste Frage zum Thema Sex bezieht sich auf den weiblichen Orgasmus und lautet: How to squirt, also wie spritzt man ab? Mit einem Suchvolumen von 84.000 Klicks pro Monat tappen da wohl noch einige im Dunkeln herum.

