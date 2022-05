Sex-Gerücht: Marvel-Star Scarlett Johannsen reagiert

Sex-Gerücht über Scarlett Johannsen

Es ist kein neues Gerücht, dass gerade wieder hochkommt. Schon Anfang der 2000er Jahre spekulierten Fans über den „Avengers“-Star Scarlett Johannsen und Schauspieler Benicio del Toro (u.a. „Traffic“ und „Sicario“). Es hieß in den Schlagzeilen, die beiden hatten Sex im Aufzug des Luxushotels Chateau Marmont nach der Oscar-Verleihung 2004. Johannsen wurde in dem Jahr 20 Jahre, del Toro 37. Nun wurde die Schauspielerin im „9 to 5ish“-Podcast gefragt, ob sie sich an seltsame Überschriften über sich selbst erinnert…

So reagiert der Marvel-Star aufs Sex-Gerücht

„Es ging sehr lange ein Gerücht um, dass ich Sex in einem Aufzug hatte“, erwiderte Johannsen auf die Frage. Sie fand und findet diese Geschichte „empörend“ und „absurd“. Alle, die sie kennen, wüssten, wie viel Angst sie davor hätte, bei etwas, das sie nicht tun sollte, erwischt zu werden. Außerdem scherzte der Marvel-Star: „Das wäre hart. Die sehr kurze Zeit… die Logistik scheint mir so unattraktiv.“ Na, wo sie recht hat, hat sie recht 😄.

