Sex ade? Dieses Essen macht impotent!

Über unser Essen machen wir uns mal mehr, mal weniger Gedanken! Klar, alle wissen, dass Obst und Gemüse der Vierkäsepizza oder der Torte immer vorzuziehen ist, wenn es um Nährstoffe und die Gesundheit geht. Gruselig wird es aber, wenn man erfährt, dass fünf superbeliebte Lebensmittel von Expert*innen als gefährlich eingestuft werden! Oder wenn auf einmal selbst das beliebteste Alltagsgemüse giftig ist! Dann weiß man gar nicht mehr, was man essen darf und was nicht. Um eure Verunsicherung komplett zu machen, haben wir jetzt noch ein Gericht für euch, dass bei falscher Zubereitung für Impotenz sorgt! Ai! 😨 Aber gleich vorweg: Es ist nicht das Gericht ANSICH, das gefährlich ist, sondern die Packung und wie ihr damit umgeht …

Wer kennt das nicht: Abends todeshungrig etwas bestellt, die Hälfte davon quasi weggesaugt, die andere passt aber einfach nicht mehr rein. Kein Problem, das kann man morgen ja noch essen! Klaro, aber dann bitte aufpassen, worin man das Essen am nächsten Tag wieder aufwärmt! Denn viele Restaurants verpacken ihre Gerichte in Plastikschälchen. Das ist vielleicht praktisch zum Aufteilen der einzelnen Bestandteile des Gerichts, aber zum Erwärmen ist das absolut nicht geeignet! Den meisten ist klar, dass man das Gericht samt Schale nicht in den Backofen legen sollte, ansonsten hat man sehr schnell geschmolzenes Plastik darin. Das stinkt nicht nur derbe, sondern sollte möglichst auch nicht eingeatmet werden! Was viele aber nicht wissen: In die Mikrowelle gehört die Schale erst recht nicht!

Warum Plastik in der Mikrowelle so gefährlich ist

In Plastik findet sich der Grundstoff Bisphenol A (kurz BPA). Studien haben ergeben, dass BPA (sowie eine Reihe anderer Chemikalien aus dieser Klasse) die körpereigenen Hormone stören! Die Einnahme solcher Chemikalien (was leicht passiert, wenn man das Gericht nach dem Erwärmen direkt aus der Schale ist) kann sogar zu Fettleibigkeit, Diabetes und Impotenz führen! Besonders für Kinder und Säuglinge ist BPA richtig gefährlich. Was also tun? Am besten gleich schon nach der Lieferung den Behälter wechseln und das Gericht auf einen Teller oder in eine Schüssel kippen. Und beim Erwärmen einfach kein Plastik verwenden, das dankt der Körper am meisten! 😉