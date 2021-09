Schock: ER sollte "Gossip Girl" werden!

Dan Humphrey hätte nicht "Gossip Girl" werden sollen

Die beliebte Serie "Gossip Girl" wird neu verfilmt. Diese coolen Nachrichten haben uns am ANfang des Jahres erreicht. Seitdem warten wir gespannt auf immer neue Details zur Show. Der Autor Joshua Safran, der Originalen Folgen hat nun aber eine krasse Info rausgehauen: "Ich mache gern den Witz, dass Dan Gossip Girl wurde, weil ich die Show verlassen hatte. Dan war nicht das Gossip Girl, dass ich geplant hatte. Aber ich versrtehe, wieso sie ihn gewählt haben." Warte, was?! 🤯Wir alle waren ziemlich überrascht, dass "Lonely Boy" in Wahrheit die "Klatschtante" ist. Joshua verriet aber auch noch, wen er als "Gossip Girl" gesehen hätte!

Nate als "Gossip Girl"

Zunächst sollte Eric van der Woodsen, Serenas Bruder, als "Gossip Girl" entlarvt werden, so der Autor: "Wir haben kleine Hinweise versteckt, dass es Eric ist. Aber dann schrieb die New York Post, dass Eric Gossip Girl ist und wir mussten umdenken." Die nächste Wahl der Autors viel auf Nate, denn: "Einer der Schreiber hat bemerkt, dass Nate nie einen Tipp an Gossip Girl gesendet hatte. Was bis zum Ende der fünften Staffel stimmt. Nate hat in all den Episoden nie einen Tipp geschickt, weshalb wir uns dann dachten: ‚Oh, ok dann ist er Gossip Girl‘."😳 Joshua wird auch beim Reboot von "Gossip Girl" dabei sein, genauso wie Schauspielerin Kristen Bell, die wieder die Erzählstimme spricht. Das Ganze spielt 12 bis 13 Jahre nach der originalen Story und dreht sich erneut um Schüler an der Constance Billard Academy. Über alle weiteren News halten wir euch auf dem Laufenden!🧐

