Selena Gomez: Sexy Bikini Fotos – Sind die echt?

Selena Gomez: Kaum wiederzuerkennen

Wer ist dieses sexy Girl? Selena Gomez zeigte sich vor wenigen Tagen von einer anderen Seite. Natürlich wunderschön wie immer, aber dieses Mal ziemlich sexy in knappen Bikinis. Bei diesem Anblick rastete das Netz komplett aus! Body Positivity wird die Tage sowieso großgeschrieben – und dafür sind wir auch dankbar! Vorbei sind die Tage, an denen sich Girls wegen Dehnungsstreifen und „zu viel auf den Hüften“ Gedanken machen müssen. Auf so ziemlicher jeder Social-Media-Plattform gehen die Bilder der „Lose You To Love Me“-Sängerin viral. Selena Gomez Fans feiern es extrem, dass sie für das Bademoden-Shooting nicht extra abgenommen hat, ihre Kurven und ihren Körper so zeigt, wie er eben ist. Ohne Photoshop! Selena Gomez zeigt sogar ihre Narbe ihrer Nierentransplantation auf den Shooting-Bildern. Kehrt Selena Gomez der Musik nun den Rücken zu und wird professionelles Bademoden-Model? Sel hätte auf jeden Fall das Zeug dazu! 🥰 Doch wo es große Bewunderung gibt, da gibt es leider auch negative Kommentare! Einige werfen Sel vor, sie habe etwas nachgeholfen. Dass sie sich bei einem Schönheits-Doc die Brüste operieren hat lassen. Doch wie kommt man auf diese Idee?

Selena Gomez fühlt sich in ihrem Körper wohl

Dass sich der Körper von Selena Gomez verändert hat, ist klar zu erkennen, aber wieso sollte es gleich eine Op sein? Selena selbst spricht offen darüber: “Endlich fühle ich mich weiblich, [mein] Körper fühlt sich gut an. Ich liebe gutes Essen und habe immer mal wieder Lust auf Schokolade und andere Dinge. Ich möchte mein Leben genießen und nicht nur an meine Diät denken müssen”. Was für eine gesunde und schöne Einstellung! Selena Gomez mag ihre Rundungen am ganzen Körper und feiert ihren Body. Was für eine schöne Message an alle ihre Fans und Follower!

