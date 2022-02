Selbstbefriedigung: Wie onanieren Mädchen?

Selbstbefriedigung bei Mädchen: Wenn die Vagina feucht wird

Wenn du erregt bist, wird deine Vagina feucht. Du spürst das leicht, wenn du mit der Hand den Scheideneingang ertastest. Ist der bereits feucht, kannst du einen oder zwei Finger etwas in deine Scheide gleiten lassen. Nimm dort mit den Fingerspitzen ein bisschen von der Feuchtigkeit auf und mach damit den Bereich zwischen Schamlippen und Kitzler "glitschig". Das ist viel angenehmer als wenn du deinen Kitzler "trocken" streichelst. Du kannst dazu Spucke oder ein Gleitmittel aus der Drogerie benutzen. Nimm dafür aber kein Öl oder irgendwelche Cremes. Die sind nicht gut für die Schleimhaut deiner Vagina und trocknen sie aus.

Brauchen Mädchen bei der Selbstbefriedigung Sexspielzeug?

Manche Girls glauben, dass sie sich bei der Selbstbefriedigung den Finger oder irgendwelche penisähnlichen Gegenstände in die Scheide stecken und hin- und herbewegen müssen. Das kann zwar erregend sein, aber auf diese Weise kommt kaum ein Mädchen zum sexuellen Höhepunkt (Orgasmus).

Der Grund: Die Scheide ist im Inneren nur auf den ersten zwei, drei Zentimetern für Berührungen empfindlich. Tiefer in der Scheide sitzen kaum Empfindungszellen, die den Reiz in Lust verwandeln. Willst du beim onanieren zum Orgasmus kommen, ist das leichter, wenn du deinen Kitzler sanft streichelst oder rubbelst.

Aber: Die Onaniertechnik allein garantiert dir noch kein besonderes Lusterlebnis. Mindestens genauso wichtig sind deine Stimmung und der Ort, an dem du es tust. Im Stehen ist es anders als im Liegen, in der Badewanne anders als im Bett. Experimentiere ein bisschen mit den verschiedenen Möglichkeiten. Auf Sexspielzeuge kannst du verzichten, denn es gibt nichts, was du nicht auch mit deinen Händen tun könntest!

Selbstbefriedigung: So machst du dir Lust!

Selbstbefriedigung spielt sich nicht nur an der Scheide und am Kitzler ab. Benutz mal beide Hände! Und während du dich mit der einen Hand an der Klitoris erregst, streichle mit der andere weitere erregbare Körperzonen. Zum Beispiel deine Brüste und Brustwarzen, den Venushügel oder deine Innenschenkel. Zusätzlich erregend kann es sein, wenn du dir sexuelle Fantasien machst, während du dich streichelst. Oder du benutzt erotische Fotos als Onanierhilfe.

Mach dir nichts draus, wenn du anfangs nicht gleich das spürst, was du erwartest. Lust ist ein sehr anfälliges Gefühl. Machst du dir z.B. Stress oder denkst zu viel nach, geht die Lust weg oder stellt sich erst gar nicht ein. Es braucht einige Zeit und etwas Übung, bis du deine persönliche Selbstbefriedigungstechnik entwickelt hast.

Selbstbefriedigung: Wie befriedigen sich Mädchen?

Etwa 75 bis 80 Prozent aller Mädchen nutzen Selbstbefriedigung. Im Durchschnitt etwa 2 bis 3 Mal pro Woche. Im Alter von 13 hat sich fast die Hälfte aller Mädchen schon mal selbstbefriedigt.

Wie geht Selbstbefriedigung?

Viele Mädchen, die noch keine Erfahrung mit Selbstbefriedigung haben, fragen sich, ob es dafür eine spezielle Technik gibt. Da jedes Mädchen aber andere Berührungen schön findet, gibt es nicht die perfekte Anleitung, die bei der Selbstbefriedigung zum Orgasmus führt. Denn Selbstbefriedigung ist eine Sache der Laune, der Form, der Hormonlage. Es gibt Tage, da brauchst du nur ein kurzes Vorspiel und manchmal dauert es ewig, bis du zum Höhepunkt kommst. Oder du kommst gar nicht. Deswegen musst du nicht enttäuscht sein! Setz dich nicht unter Druck, sondern genieß deine Erregung.

Selbstbefriedigung: So kommen Mädchen zum Orgasmus!

Es gibt den klitoralen und den vaginalen Orgasmus. Beim klitoralen wird die Klitoris stimuliert. Die liegt außerhalb der Vagina, zwischen den Schamlippen. Der vaginale Orgasmus wird durch eine erogene Zone innerhalb der Vagina hervorgerufen. Früher nannte man diese Stelle den G-Punkt, heute weiß man, dass der Punkt eher eine Zone ist. Jedes Mädchen empfindet den Höhepunkt anders und muss vor allem herausfinden, was sich gut anfühlt. Also hab keine Scheu es dir selbst zu machen, denn es ist der beste Weg, deinen Orgasmus zu entdecken!

Hättest du's gewusst? Spannende Orgasmus-Facts gibt's hier:

So kommst du zum Orgasmus!

Taste dich langsam vor, so findest du heraus, welche Berührungen sich gut anfühlen und wo du besonders leicht erregbar bist.

sich und wo du besonders bist. Deine Hände reichen dafür vollkommen aus – du brauchst also keine Hilfsmittel ! Vermutlich merkst du schon bald, dass die empfindlichste Stelle deine Klitoris ist, die sich am oberen Ende deiner inneren Schamlippen befindet.

reichen dafür vollkommen aus – du brauchst also keine ! Vermutlich merkst du schon bald, dass die deine ist, die sich am oberen Ende deiner inneren befindet. Erotische Fantasien kicken dabei die Lust. Deshalb ist es vollkommen okay, wenn du während du dich streichelst und berührst, dein „Kopfkino“ einschaltest. Lass deinen Gedanken also freien Lauf und lass deine Hände zu den Händen deines Schwarms werden. Deine Träume haben keine Grenzen, denn es ist alles erlaubt!

Welche Möglichkeiten du dabei hast, kannst du dir hier ansehen:

Galerie starten!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->