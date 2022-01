Selbstbefriedigung: Tipps für Jungen und Mädchen!

Für fast alle Jungen und Mädchen ist Selbstbefriedigung in der Pubertät irgendwann ein Thema. Beim Masturbieren wird der eigene Körper berührt. Penis und Scheide stehen dabei im Mittelpunkt und können bis zum Orgasmus stimuliert werden. Wer mit der Selbstbefriedigung anfängt, ist aber manchmal etwas unsicher. Deshalb gibt’s hier Tipps und Anregungen die dir dabei helfen, Selbstbefriedigung für dich zu entdecken!

Selbstbefriedigung: Tipps für Jungs!

Lass deine Lust zu und trau dich, Eichel, Penisschaft und Hoden mit deinen Händen zu verwöhnen.

mit deinen Händen zu verwöhnen. Finde heraus, welche Stellen an deinem Penis besonders empfindlich sind und welche Berührungen dich antörnen.

Streicheln, reiben, die Vorhaut auf und ab schieben – beim Masturbieren ist alles erlaubt, was sich gut anfühlt.

ist alles erlaubt, was sich gut anfühlt. Einige Jungs schauen beim Onanieren heiße Filmchen an und kommen dadurch besonders schnell zum Orgasmus.

heiße Filmchen an und kommen dadurch besonders schnell zum Orgasmus. Ein Spritzer Körperlotion oder Gleitgel auf der Handfläche gibt vielen einen zusätzlichen Kick: Bei den Auf-und-ab-Bewegungen rutscht die Hand leichter über Schaft und Eichel, was vor allem für Jungs mit einem beschnittenen Penis viel angenehmer ist.

auf der Handfläche gibt vielen einen zusätzlichen Kick: Bei den Auf-und-ab-Bewegungen rutscht die Hand leichter über Schaft und Eichel, was vor allem für Jungs mit einem beschnittenen Penis viel angenehmer ist. Deine Penisspitze kann dir besonders viel Lust bereiten! Probiere also aus wie es ist, wenn du mit der flachen Hand in kreisförmigen Bewegungen über die Eichel reibst.

Variier ruhig mal das Tempo, den Rhythmus und die Stärke der Bewegungen.

Während du mit der einen Hand die Haut des Schafts vor und zurück schiebst, kannst du mit der anderen Hand deine Hoden umfassen und massieren.

Mehr Abwechslung bei der Sb: Tipps für Jungen!

Für mehr Abwechslung bei der Selbstbefriedigung gibt’s hier ein paar heiße Tipps:

Tipp 1: Lass deiner Fantasie freien Lauf!

Ohne Erregung geht gar nichts. Und die wird meistens durch die Fantasie in Gang gesetzt. Das Bild einer nackten Frau allein reicht nicht, damit ein Junge Lust bekommt, sich selbst zu befriedigen. Erst wenn er sich zum Beispiel vorstellt, wie es wäre, mit dieser Person Sex zu haben, wird sein Penis steif. Ein Junge kann sich beim Solosex also alles vorstellen, was ihn gerade antörnt.

Tipp 2: Entdecke deine erogenen Zonen!

Echte Genießer sollten sich bei der Selbstbefriedigung nicht allein auf den Penis beschränken, denn der männliche Körper besitzt noch weitere empfindliche Stellen. Ein Junge kann sich deshalb eine erotische Sex-Szene vorstellen und sich gleichzeitig überall auf unterschiedliche Art berühren und streicheln: Hals, Brustwarzen, Oberschenkel, Po oder Bauch. Aber auch zwischen Hoden und After gibt es zum Beispiel eine Zone, die einem Jungen tolle, erregende Gefühle bereiten kann, wenn er sie massiert..

Tipp 3: Geh es langsam an!

Jungs haben es oft ziemlich eilig, wenn sie onanieren. Entweder, weil sie schnell sexuellen Druck abbauen und zum Höhepunkt kommen wollen oder weil sie befürchten, dabei erwischt zu werden. Doch es lohnt sich, die Sache auch mal entspannt anzugehen und den Orgasmus hinauszuzögern. Denn wer vor lauter Hektik nur noch dem Orgasmus hinterherjagt, verpasst viele tolle Gefühle!

Selbstbefriedigung: Tipps für Mädchen!

Um sich sexuell zu erregen und auf die Selbstbefriedigung einzustimmen, richten Mädchen ihre Fantasien meist auf eine bestimmte Person und malen sich dazu eine erotische Geschichte aus.

einzustimmen, richten Mädchen ihre Fantasien meist auf eine bestimmte Person und malen sich dazu eine erotische Geschichte aus. Streichle dich am ganzen Körper. Du wirst schnell feststellen, dass vor allem die Bereiche rund um die Brustwarzen, die Schamlippen und die Klitoris sehr empfindsam für zärtliche Berührungen sind.

und die Klitoris sehr empfindsam für zärtliche Berührungen sind. Viele Mädchen erregt es sehr, wenn sie bei der Selbstbefriedigung ihre Klitoris reiben und ihre Schamlippen streicheln. Andere massieren mit einem oder zwei Fingern den vorderen Bereich ihrer Vagina.

Probiere aus, wie du die Berührungen am besten genießen kannst: Manche Mädchen erregt es, sich beim Masturbieren sanft zu berühren, andere bevorzugen es, wenn sie den Druck ihrer Hände stärker spüren.

Lust auf mehr? Dann probiere aus wie es ist, wenn du vorsichtig einen Finger in die Scheide gleiten lässt.

Mehr Abwechslung bei der Sb: Tipps für Mädchen!

Es gibt viele Möglichkeiten, um sich selbst zu befriedigen. Denn jeder kann selbst entscheiden, wie es sich am besten anfühlt. Aber wusstest du, dass vor allem Mädchen auch mal unterschiedliche Stellungen bei der Selbstbefriedigung ausprobieren können, um Abwechslung in die Sache zu bringen? So machen sich’s Mädchen und hier gibt’s fünf Tipps zum Ausprobieren:

Tipp 1: Selbstbefriedigung unter der Dusche

Der Wasserstrahl vom Duschkopf kann sehr erregend sein. Viele Mädchen mögen es, ihn an ihre Vulva zu halten und damit Schamlippen und die Klitoris zu massieren. Vorsicht: Das Wasser sollte bei der Masturbation nicht in die Scheide gelangen, denn das könnte die Scheidenflora aus dem Gleichgewicht bringen.

Tipp 2: Selbstbefriedigung im Sitzen

Vielleicht hast du mal Lust, dich im Sitzen selbst zu befriedigen. Du wirst schnell merken, ob dir das gefällt! Manche Mädchen kommen besonders gut zum Orgasmus, indem sie im Sitzen ihre Beine fest zusammenpressen und gleichzeitig die Muskeln ihres Beckenbodens anspannen.

Tipp 3: Selbstbefriedigung im Liegen

Viele Mädchen mögen es, sich bei der Selbstbefriedigung auf den Rücken zu legen, um sich so am ganzen Körper streicheln zu können. Dabei ist es besonders erregend, sich an den Brustwarzen, den Schamlippen und der Klitoris zu berühren. Ob du dich lieber sanft berührst oder den Druck deiner Hände stärker spüren möchtest, ist dir überlassen.

Tipp 4: Selbstbefriedigung auf dem Bauch liegend

Manche Mädchen finden es sehr schön auf dem Bauch zu liegen und ihre Vulva dabei an einem weichen Gegenstand zu reiben. Dafür kann man zum Beispiel die Bettdecke oder ein Kissen nehmen. Wenn du damit auch mal experimentieren willst, tu das und lasse deiner Fantasie freien Lauf!

Tipp 5: Selbstbefriedigung mit beiden Händen

Probiere aus, wie es sich anfühlt, mit einer Hand deine Klitoris zu stimulieren und mit der anderen Hand deine Schamlippen zu streicheln. Du kannst dabei auch versuchen, mit einem Finger in die Vagina einzudringen. Fühlt es sich gut an, kannst du auch mal ausprobieren wie es sich anfühlt, wenn du einen zweiten Finger in deine Scheide einführst. Keine Sorge, dein Jungfernhäutchen (Hymen) gefährdet das nicht, denn es ist weich und dehnbar!

Das finden viele Jugendliche anregend!

Fantasien törnen an!

Nicht nur Berührungen werden vom Gehirn in Erregung und sexuelle Lust verwandelt. Auch das, was du siehst, hörst und liest kann dich sexuelle antörnen. Dabei spielt die Fantasie eine wichtige Rolle. Denn erst sie macht sexuelle Bilder, Texte oder Gespräche zu einem lustvollen und erregenden "Kopfkino".

Erotische Geschichten!

Jugendliche und Erwachsene benutzen bei der Selbstbefriedigung manchmal erotische Geschichten aus Büchern oder Zeitschriften, um sich zu erregen. Anders als Sexhefte oder Sexfilme, die sowieso erst ab 18 erlaubt sind, lassen erotische Texte der eigenen Fantasie viel mehr Spielraum, sich zu entfalten. Der besondere Kick von erotischen Texten ist, dass dort häufig Gefühle, Wünsche und Gedanken beschrieben werden, die du als Leser in deiner Fantasie nachvollziehen oder selbst zu Ende denken kannst. Du bist dabei selbst der Regisseur deiner Vorstellungen.

Erotische Bilder!

Manche Mädchen und Jungs benutzen erotische Bilder oder Videos, um ihre Erregung zu steigern. Doch nur solche Bilder zu betrachten, macht kaum jemanden an! Erst wenn die eigene Fantasie dazu kommt und du dir zum Beispiel vorstellst, dass du von einem heißen Boy verführt wirst oder selbst in die Rolle des leidenschaftlichen Lovers schlüpfst, entfalten solche Vorlagen ihre erregende Wirkung. Es ist okay, wenn du dich von solchen Bildern sexuell inspirieren lässt, aber versuche trotzdem ab und zu ohne sie auszukommen und gestalte mit Hilfe deiner Fantasie eigene erotische Motive, um sexuell in Stimmung zu kommen.

