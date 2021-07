"Scrubs": Ist ein Reboot wahrscheinlich?

2001 kam „Scrubs“ ins Fernsehen – also vor ganzen 20 Jahren, wow! Aktuell läuft die Serie wieder bei Pro7 und auf dem Streaming-Dienst Disney Plus. Nun, da die Serie wieder in den Vordergrund rückt und dabei vielleicht sogar den ein oder anderen neuen Fan von sich überzeugt, ist der Gedanke eines Reboots der Serie gar nicht mal so abwegig! Ein Star wäre in jedem Fall mehr als bereit, noch einmal in eine sehr bekannte und beliebte Rolle zu schlüpfen …

Sarah Chalke wäre am Start

In „Scrubs“ kennen wir sie als neurotische und liebenswerte Elliot Reid: Sarah Chalke hat durch die Serie ihren Bekanntheitsgrad um einiges erhöhen können! Inzwischen ist die Schauspielerin aus Rollen bekannt, wie Beth Smith aus „Rick & Morty“ und spielt die Hauptrolle neben Katherine Heigl in der Netflix-Serie „Firefly Lane“. Sie kann sich also über ausbleibende Rollen wirklich nicht beschweren! Trotzdem würde sie in jedem Fall die Zeit finden, für „Scrubs“ in einem Reboot mit dabei zu sein, wie sie selbst kürzlich in einem Interview verriet. „Ich hätte Lust darauf. Ich würde es sogar lieben, dabei zu sein! Wir haben darüber schon geredet. Die Leben aller Leute sind gerade richtig verrückt, aber wir sprachen darüber, wie cool es wäre, so etwas zu tun.“ Scheint, als würde Chalke also auf keine tauben Ohren bei ihren Kolleg*innen stoßen, das freut uns sehr!

Ein Star wird die Rolle nicht mehr spielen können

Sam Lloyd, bekannt bei "Scrubs" als Ted, hat uns leider verlassen Touchstone Television / Star / Disney

Leider wäre es inzwischen allerdings unmöglich, wirklich alle Charaktere der Serie wieder zusammenzubringen. Sam Lloyd, der bei „Scrubs“ die Rolle des Anwalts Ted Buckland spielte, und mit seiner witzig-traurigen Art und seinen Gesangskünsten die Herzen der Fans eroberte, ist leider viel zu früh von uns gegangen. Er erlag nach kurzem Kampf seiner Krebserkrankung. Ted war eine der besten Nebenrollen, die man sich für eine Comedy-Serie wünschen konnte. Und dass wir ihn so lieben, haben wir zu großen Teilen den Schauspielkünsten von Lloyd zu verdanken! Wir hoffen, dass ein eventueller Reboot von „Scrubs“ den Schauspieler und den Charakter würdevoll verabschieden würde.