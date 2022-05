Schulsprüche: Die lustigsten Ideen für Schüler*innen

Schulsprüche: Smarte Witze für die Schule

Wir verbringen sehr viel Zeit in der Schule, meistens mehrere Stunden am Tag. Um da nicht durchzudrehen, braucht man manchmal ein bisschen Ablenkung. Genau dafür haben wir die lustigsten Schulsprüche für euch rausgesucht, mit denen ihr nicht nur eure Freund*innen, sondern auch Lehrer*innen begeistern könnt. Falls ihr noch mehr Inspiration sucht, dann gibt es natürlich auch noch lustigste Lehrersprüche oder die besten Sprüche für Eltern. Hier beschäftigen wir uns mit lustigen Witzen über Schule, Schüler*innen, Lehrer*innen, Fächer, Pausen und Co. Aber jetzt ganz viel Spaß mit unseren lustigen Schulsprüchen:

Die lustigsten Schulsprüche

Liebe Lehrer*innen, ihr könnt mich so oft umsetzen, wie ihr wollt. Ich rede mit jedem*jeder.

Dieser Moment, wenn Schüler*innen merken, dass das Arbeitsblatt doppelseitig ist.

Mein Hirn in der Schule ist wie ein Browser: 12 Tabs offen, 5 davon reagieren nicht, ein GIF im Loop und wo kommt diese Musik her?

Schule ist cool, nur die Stunden zwischen den Pausen nerven.

"Du redest, ich halte das Plakat" – ich war in der Schule schon super in Gruppenarbeit!

Wie muss man sich die ideale Schule vorstellen? Geschlossen.

Lehrer*innen nennen es "aufs Klo gehen". Wir Schüler*innen nennen es: "Mir ist langweilig, ich wander mal in der Schule rum."

Ich bin nicht faul, ich befinde mich im Energiesparmodus.

Ich mag Schule, aber muss ich da jeden Tag hin?

Dieser Moment, wenn dein Gehirn beim Lesen nicht richtig zuhört und du alles nochmal lesen musst.

Abschreiben oder abschreiben lassen, ist hier die Frage.

To-Do-Liste: Aufstehen, Schule überleben, schlafen gehen.

Schule: Vor der Prüfung ist nach der Prüfung.

"Nenne eine Extremsportart!" – "Hausaufgaben machen, während der*die Lehrer*in sie einsammelt."

In der Schule komme ich mir vor wie auf der Polizeistation: Ich werde dauernd gefragt, aber weiß von nichts.

Es gibt zwei Wege im Leben, die dir viele Türen öffnen werden: ziehen und drücken.

Dieser Moment, wenn man das ganze ABC durchsingt, um rauszukriegen welcher Buchstabe nach G kommt.

Das sind keine Stirnfalten. Das ist ein Sixpack vom Denken.

Du bist wie ein Taschenrechner: total berechenbar.

Schulsprüche: Die lustigsten Witze für Schulfächer

Eins hab ich in Mathe gelernt: Geht es zu leicht, ist es definitiv falsch.

Für Römer war Mathe immer einfach. X war immer 10.

12 von 8 Menschen sind mit Mathe total überfordert.

Drei Dinge, die ich in Physik immer gut konnte: Name, Alter und Datum.

Liebes Mathebuch, werd erwachsen und lös deine Probleme selbst!

Chemie ist, wenn du nicht verstehst, was du nicht verstehst.

Die drei schönsten Worte der Welt: Geschichte fällt aus.

Mathematik und Deutsch waren meine drei gutesten Fächer.

"Was hast du heute in der Schule gemacht?" – "Keine Ahnung!" – "Das weiß ich, aber welche Fächer?"

Deutsch: Dreiundneunzig. Englisch: Ninetythree. Französisch: Trois und halbhundert mit der Wurzel aus der Bolognese vom Freitag.

Warum gibt es eigentlich ein Schulfach für Geschichte und keines für Zukunft?

