Auch Kanye West gehört zu den erfolgreichsten Rappern ever und ist wie 50 Cent pleite gegangen! Im Jahr 2016 twitterte Kanye, dass er 53 Millionen Dollar Schulden habe und bat Mark Zuckerberg mit einer Milliarde in seine Ideen zu investieren – ohne dabei zu definieren, welche Ideen gemeint sind. Der Facebook-Inhaber antwortete nie, also half ihm seine (noch) Ehefrau Kim Kardashian aus den Schulden, indem sie die Summe auf ein gemeinsames Konto überwies. Nur zwei Jahre später wurde Kanye West übrigens zum Milliardär, weil seine Modemarke "Yeezy" auf 1,5 Milliarden Dollar geschätzt wurde. Läuft also wieder bei ihm!