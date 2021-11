Schon aufgefallen? Cola schmeckt anders

Coca Cola: weltbekannter Geschmack

Der Geschmack von Cola ist für die meisten Menschen wohl unverkennbar. Egal wo man hingeht, oder wo auf der Welt man eine Cola trinkt 🥤 – es schmeckt immer nach Cola. In der über 100 jährigen Geschichte des Unternehmens gab es aber immer wieder Momente in denen die Hersteller das geheime Rezept verändert haben, natürlich um es noch besser zu machen – so auch jetzt.

Verschiedene Cola Sorten haben ganz eigene Fans

Dabei hat Cola auch immer wieder weitere Sorten seines beliebten Getränks auf den Markt gebracht – so auch im Jahr 2005 Cola Zero. Eine Cola ohne Zucker, die aber den typischen Cola Geschmack liefert – was Cola Light (die auch keinen Zucker hat) nicht macht, da Light einen ganz eigenen Geschmack hat. Über mehr als 15 Jahre hat sich Cola Zero natürlich eine große Fan-Base aufbauen können und viele Kund*innen zählen auf das Erfrischungs-Getränk. Doch jetzt sind viele enttäuscht!

Geschmack gefällt Cola Käufern nicht

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Zum Beginn das neuen Sommers hat Cola nun vor kurzem die Rezeptur und den Look von Cola Zero geändert und bewirbt das Produkt mit einem verbesserten Geschmack und als #BestCokeEver – einige Fans sehen das aber nicht so! Denn Kommentare auf den Sozialen Medien sind sehr kritisch. „Die neue schmeckt grausig und so klebrig süß, wie die Light Coke 🥴“ oder „Schmeckt nur noch abgestanden und süß.“ Und „Testet ihr die eig., bevor sie in den Verkauf geht?“

Cola offensichtlich unbeeindruckt vom negativen Feedback

Während einige Deutsche Käufer schreiben, keine Cola Zero mehr kaufen zu wollen – und gar drohen, zu Konkurrenz Pepsi abzuwandern, zieht Coca Cola seine neue Zero durch und wird den neuen Geschmack ab August auch in den USA – DEM Parade-Land der Company – veröffentlichen. Wie Rafael Prandini (Achtung jetzt komm ein krasser Job Titel 😂) Coca-Cola TM Category Lead, North America Operating Unit, im offiziellen Statement verspricht, seien die Reaktionen von Kunden bereits sehr positiv ausgefallen. Öhm… Okay… 😂

Abstimmen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->