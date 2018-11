Platz 6: Mit dir an meiner Seite 2010 Ronnie soll den Sommer zusammen mit ihrem Bruder Jonah bei ihrem Dad Steve am Meer verbringen. Sie macht erst einmal alles, damit ihr Vater sie wieder nach Hause schickt. Doch dann lernt sie Mädchenschwarm Will kennen – und ihr Leben verändert sich von Grund auf...