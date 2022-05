Schneller braun werden: So funktioniert’s!

Du willst schneller braun werden und am liebsten gleichmäßig? Alles klar, schon kann's losgehen! Vorausgesetzt, du hast die richtige Sonnencreme am Start. Denn ohne UV-Schutz solltest du auf keinen Fall in die Sonne gehen. Denn klar, man wird trotz Sonnencreme natürlich auch braun! Darauf zu verzichten, kann sehr gefährlich enden. Das reizt deine Haut und führt zu fiesem Sonnenbrand. Mit diesen cleveren Tipps werden Beine, Dekolleté, Arme und Co. nicht nur gleichmäßiger, sondern auch schneller braun!

Brauner werden durch die richtige Vorbereitung der Haut

Die Haut mit Sonnenschutz einzucremen ist die so ziemlich wichtigste Vorbereitung vor dem Sonnenbad! fizkes/iStockphotos

Unser erster Tipp beginnt vor dem Sonnenbad, denn bevor du dich ans brauner werden machen kannst, musst du deine Haut vorbereiten! Hier ist deine To-Do-Liste vor dem Bräunen:

Befreie deine Haut von toten Hautschüppchen

Rasiere bei Bedarf deine Beine

Creme dich in jedem Fall mit Sonnencreme ein

Bleibe nicht zu lange in der Sonne – gerade am Anfang. Je nach Hauttyp max. 15 bis 60 Minuten (mit der Zeit kannst du die Zeiten Stück für Stück verlängern)

Die lästigen Hautschüppchen verdecken nämlich die Haut darunter, die ja eigentlich braun werden soll, und sind deshalb schuld an fleckiger Bräune. Wenn du dir eine gleichmäßige Bräune wünschst, solltest du dir unter der Dusche also auf jeden Fall Zeit für ein ausgiebiges Ganzkörper-Peeling nehmen. Ein geeignetes Peeling kannst du übrigens auch ganz leicht selbst herstellen. Im Anschluss kannst du auch gleich noch deine Beine rasieren. Frisch rasierte Beine bräunen nämlich ein bisschen schneller. Und zum Schluss noch die Haut schön mit Sonnencreme einreiben – das ist wirklich wichtig! Beim Sonnenbad vorsichtig starten – gerade ein heller Hauttyp hat zu Beginn nicht länger als 15 Minuten direkt unter der Sonne zu liegen, sonst gibt’s nur Sonnenbrand! 🥵

Schneller braun werden dank Feuchtigkeit

Du wirst schneller braun, wenn deine Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt ist, da sie sich dann nicht so schnell schält. Deshalb solltest du im Urlaub und generell im Sommer großzügig mit Feuchtigkeitscreme umgehen – und zwar am ganzen Körper! Creme dich also am besten jeden Tag von Kopf bis Fuß gut ein. Besonders viel Feuchtigkeit spenden übrigens Produkte mit Aloe Vera, die nebenbei auch noch für einen tollen Kühl-Effekt an heißen Tagen sorgen. Zusätzlich solltest du auch darauf achten, täglich mindestens zwei Liter Wasser zu trinken. 💧

Warum werde ich nicht überall braun?

Während deine Arme schnell brauner werden, bleiben deine Beine ewig vergleichsweise blass. Kennst du das? Das ist ganz normal! Denn die Haut an den Beinen ist dünner als an den Armen und dicke Hautschichten bräunen einfach schneller. Aber was hilft, wenn beispielsweise deine Beine einfach nicht braun werden wollen? Ganz klar: Noch mehr Feuchtigkeit (siehe Tipp Nummer 2)! Für einen Extra-Feuchtigkeits-Boost solltest du deine Beine (und andere Körperstellen, die nicht schnell bräunen) sogar mehrmals täglich gut eincremen. Du wirst sehen, dass sich deine Mühe bald auszahlen wird. 😍

Schneller braun werden mit Beta-Carotin

Diese Sonnenanbeterin hat die Wichtigkeit einer Papaya schon erkannt – noch besser ist es, wenn du eine Menge davon VOR deinem Strandausflug zu dir nimmst 😁 NabokovAlex / iStockphoto

Beta-Carotin, ein Antioxidant, fördert die Bildung von Melanin und sorgt dadurch auch dafür, dass du schneller braun wirst (so ganz schnell erklärt). Nimm also vermehrt Lebensmittel mit reichlich Beta-Carotin zu dir. Dazu zählen beispielsweise

Möhren

Süßkartoffeln

Kürbisse

Aprikosen

Nektarinen

Mangos

Papayas

Pfirsiche und viele mehr

Und wo wir gerade bei der Ernährung sind, noch einmal der wichtige Hinweis: Wasser trinken! Du weißt ja bereits, dass Feuchtigkeit deiner Haut guttut. Im Sommer verliert dein Körper dadurch u.a. wegen Schweiß überdurchschnittlich viel, also immer eine Flasche Wasser am Start haben!

Kann ich auch im Schatten brauner werden?

Du musst nicht direkt angeleuchtet werden, um braun zu werden – das geht auch im Schatten! portishead1/iStockphoto

Viele Leute denken, sie müssten unbedingt in der Sonne brutzeln, um braun zu werden. Das ist aber Quatsch! Ja, in der Sonne geht es schneller, aber auch im Schatten kannst du braun werden – aber bitte denk auch hier an die Sonnencreme! Denn die UV-Strahlung der Sonne landet überall, wird ganz besonders gut durch Wasser reflektiert, weswegen ein super Ort zum Bräunen unter einem Baum am Strand zu finden ist! Weiterer Pluspunkt: Das „Schattenbad“ ist gesünder für deine Haut! 😎

Mit Bräunungsbeschleuniger schneller braun werden

Bräunungsbeschleuniger tragen ihren Namen nicht umsonst. Tatsächlich kann die Anwendung dieser dazu beitragen, dass du schneller braun wirst. In Sachen Bräunungsbeschleuniger hast du die Wahl zwischen speziellen Produkten aus der Drogerie und natürlichen Bräunungsbeschleunigern. Das sind zum Beispiel:

Melkfett

Carotinöl

Olivenöl

Kokosöl

Der Vorgang ist dabei immer der gleiche. Durch den Glanz des Öles auf der Haut werden die Sonnenstrahlen schneller reflektiert. Aber ganz egal, für welche Art von Bräunungsbeschleuniger du dich entscheidest, ein zusätzlicher UV-Schutz ist Pflicht (es sei denn, das Produkt enthält tatsächlich einen ausreichenden Lichtschutzfaktor).

Braun werden ohne Streifen!

Richtig ärgerlich: Nach einem Tag am Strand merken, dass man überall Streifen hat! stevecoleimages / iStockphoto

Du ärgerst dich abends über Bikini-Streifen und Abdrücke auf den Füßen? Klar ist: Alles, was vor der Sonne verdeckt wird, hinterlässt weiße Spuren auf der Haut. Für eine gleichmäßige Bräune dicke Träger und aufwändig geschnürte Flip-Flops also lieber vermeiden, denn diese verursachen nur komische Bräunungsmuster! Stattdessen solltest du lieber auf trägerlose Oberteile setzen und möglichst viel barfuß laufen.

Durch Bewegung braun werden!

Du willst rundherum braun werden, liegst aber den ganzen Tag nur auf dem Rücken herum? Finde den Fehler! 😜 Gleichmäßig braun wirst du ausschließlich in Bewegung. Denn nur so können die Sonnenstrahlen deinen ganzen Körper erreichen. Schnapp dir den Volleyball, das Beachboard oder Bike und los geht's!

Du wirst einfach nicht braun? Dann muss Selbstbräuner her!

Wenn wirklich nichts hilft und deine Haut sich einfach weigert, braun zu werden, dann ist ein Selbstbräuner die Rettung. Inzwischen gibt es diese in den verschiedensten Varianten – vom Selbstbräuner-Tuch über Selbstbräuner-Sprays bis hin zu pflegenden Lotions mit integriertem Selbstbräuner. Damit das Auftragen streifenfrei gelingt, solltest du deine Haut zuvor gut peelen. Auch ein spezieller Handschuh für die Anwendung von Selbstbräuner kann dir dabei eine Hilfe sein. Zusätzlich nachhelfen kannst du mit Trockenöl (verpasst deiner Haut einen tollen Glanz und lässt sie super glatt wirken), getönter Tagescreme und speziellen Bronzing-Produkten, die dich nicht nur brauner aussehen lassen, sondern deiner Haut auch einen sommerlichen Glow verleihen.

Wenn du dich an diese Regeln hältst und dich zusätzlich immer gut mit Sonnencreme einschmierst, hast du vermutlich schon am selben Abend einen sommerlich schönen Hautton wie von der Sonne geküsst! 😚🌞

