Tassenpizza: Schnell und easy

An alle Pizza-Fans: Jetzt gibt es unser Lieblingsessen ganz schnell aus der Tasse! Die Tassenpizza ist super für den kleinen Hunger zwischendurch oder abends bei Netflix auf der Couch. So easy war der Pizza-Genuss noch nie! Probier das Rezept gleich aus und lass dir die Pizza in der Tasse schmecken. Wir verraten dir, was du dafür brauchst.