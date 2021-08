Schnell Geld verdienen: 15 coole Ideen

Jede*r möchte schnell Geld verdienen – wer hat schon die Zeit und den Nerv, stundenlang zu ackern, um das neueste iPhone zu kaufen? Da reicht das Taschengeld selten allein aus und Schule und Alltag nehmen schon genug Raum des Tages ein! Du möchtest also möglichst schnell Geld machen? Dann haben wir für dich die wichtigsten Fragen schon einmal geklärt!

Wie schnell kannst du Geld verdienen?

Wie schnell du Geld verdienen kannst, hängt natürlich davon ab, was du so für Erwartungen hast bzw. was du dir gern leisten möchtest. Also beispielsweise, ob du dir lieber die neueste PS5 kaufen möchtest oder einfach eine neue Sonnenbrille. Und selbst bei denen kann der Preis ganz schön hoch sein! 😂 Und dann kommt es auf die Idee an, der du folgst. Manche Dinge brauchen ein bisschen mehr Zeit, bringen dir aber mitunter viel Geld ein. Andere gehen quasi mit einem Klick, dafür gibt’s dann aber auch nur ein paar Euro. Zuletzt ist es auch wichtig, wie viel Zeit du reinsteckst: Wenn du am Ball bleibst, kann es schon passieren, dass du relativ schnell ziemlich viel Geld ansammeln kannst.

Wieviel Geld kannst du verdienen?

Dein Verdienst hat seine Grenzen – du kannst nicht ohne Probleme Unmengen an Geld anhäufen PamelaJoeMcFarlane 7 iStockphoto

Mit dem schnellen Geld verdienen ist es so eine Sache: Allzu viel auf einmal darf es nicht sein, sonst bekommst du bzw. deine Eltern Probleme mit dem Finanzamt! 😨 Aber keine Sorge, die meisten Jobs für Schüler*innen bringen (leider? 😋) keine Tausende von Euro ein. Viele feste Jobs sind Minijobs, haben also eine Grenze von 450 Euro. Die wenigsten der weiter unter aufgeführten Ideen und Jobs kratzen diese Grenze ansatzweise an. Und wer darf wie viel arbeiten? Da kommt es auf das Alter an. Das sagt das Gesetz dazu:

Kinder unter 13 Jahren dürfen gar nicht arbeiten

Kinder zwischen 13 und 14 Jahren dürfen leichte Tätigkeiten durchführen

Jugendliche zwischen 15 und 18 dürfen bis zu 8 Stunden pro Tag arbeiten, aber nur zwischen 6 und 20 Uhr und nur an fünf Tagen die Woche

Weitere Infos zu den Arbeitszeiten und um Ferienjobs haben wir hier für dich gesammelt:

Worauf du achten musst

Wenn du ein schlechtes Bauchgefühl bei einem Jobangebot hast, ignoriere es besser nicht damircudic / iStockphoto

Das Internet ist voll mit Angeboten, mit denen du (scheinbar) schnell Geld verdienen kannst. Aber viele dieser Angebote sind nicht so seriös, wie sie auf den ersten Blick erscheinen! Hier ein paar Dinge, auf die du achten solltest:

Ist die Geldquelle legal?

Ist das Angebot „zu gut, um wahr zu sein“?

Wer steht hinter dem Angebot?

Wie bist du auf das Angebot aufmerksam geworden?

Kleingedrucktes lesen

Auf Fallen achten

Achtung, wenn du selbst um Geld gebeten wirst

Persönliche Daten nicht leichtfertig preisgeben

Auf das Bauchgefühl achten

Nicht alles, was im Internet steht, ist automatisch legal, denn jede*r kann Inhalte reinsetzen. Wenn dir die Jobbeschreibung irgendwie komisch vorkommt, dann ist sie es meistens auch. Klar, du magst schnell Geld verdienen wollen, aber dafür schlimmstenfalls Ärger mit der Polizei zu bekommen, ist es doch auf jeden Fall nicht wert?! Manche Angebote sind wortwörtlich zu gut, um wahr zu sein – sie versprechen, dass du auf die und die Weise schnell Geld machen kannst. Aber überleg genau: Kann das Angebot wirklich realistisch sein? Tipp: Schau dir das Unternehmen oder die Person hinter dem Angebot genau an – dabei hilft eine flotte Internetrecherche. Vielleicht hatten andere dasselbe ungute Gefühl oder sind gar in die Falle getreten und warnen nun andere!

Die Art und Weise, wie du auf ein Angebot gestoßen bist, ist auch sehr wichtig: Jobbörsen achten zum Beispiel eher darauf, nur seröse Anbieter*innen auf ihrem Portal zu haben. Anders sieht es mit deinem Mailordner aus, da landet auch mal Spam im „normalen“ Postfach, also Vorsicht! Achte auch auf Fallen im Kleingedruckten: Bei manchen Angeboten bekommst du erst bei einem bestimmten Verdienst fürs Unternehmen Geld ausgezahlt!

Und zuletzt: Achte auf dein Bauchgefühl! Wenn du dich beim Lesen des Angebots irgendwie komisch fühlst, dann ignoriere das besser nicht! Auch wenn du schnell Geld verdienen möchtest, solltest du deinen gesunden Menschenverstand nicht ausschalten. Im Zweifel sprich nochmal mit deinen Freund*innen und deinen Eltern über ein Angebot, dass dich stutzig macht.

Die 15 coolsten Jobs und Ideen für schnelles Geld

Du fotografierst gern? Damit lässt sich schnell Geld verdienen! coffeekai / iStockphoto

Hier haben wir für dich coole Jobs und Ideen gesammelt, mit denen du schnell Geld verdienen kannst. Den Zeitaufwand und die Bezahlung haben wir für dich gleich mit eingeschätzt, damit du auf den ersten Blick siehst, was dich erwartet (Von „sehr hoch“, „hoch“, „mittel“, „niedrig“ zu „sehr niedrig“).

Blut oder Plasma spenden

Hier handelt es sich um einen Win-Win-Job: Das medizinische Personal freut sich, weil du ihnen Blut oder Plasma spendest, was generell leider Mangelware ist und du bekommst (nachdem du eine gewisse Anzahl an Spenden getätigt hast) 15-50 Euro! Kein schlechter Deal, oder?

Zeitaufwand: niedrig

Bezahlung: mittel

Fotos an Agenturseiten verkaufen

Adobe Stock, Gettyimages, iStockphotos – das sind nur ein paar der Agenturen, bei denen (Hobby-)Fotograf*innen ihre Fotos verkaufen können. Die Vorteile liegen auf der Hand: Einmal ein gutes Foto eingereicht, verdienst du stetig an den Bildern, sobald jemand sie kauft. Die Nachteile sind aber auch nicht zu verachten: Erstmal hast du eine fette Konkurrenz, denn theoretisch kann fast jede*r Fotos einreichen. Dann müssen sie bei manchen Agenturen auch durch ein Auswahlverfahren. Achja und: Neben Talent brauchst du auch gutes Equipment (oder eine richtig gute Handykamera). Hoffentlich willst du nicht dafür schnell Geld verdienen! 😁 Und es kann dauern, bis du wirklich Geld damit machst, die Fotos müssen ja erstmal gekauft werden von anderen – dafür bringt das meist richtig Asche!

Zeitaufwand: mittel bis hoch

Bezahlung: hoch bis sehr hoch

Online-Umfragen durchführen

Ein Job des digitalen Zeitalters! Auf MeinungsOrt, Toluna oder Trendfrage (und vielen anderen) kannst du schnell Geld machen – einfach durch die Teilnahme an Umfragen zu allen möglichen Themen! Klar, du bekommst pro Umfrage zwar meist nur ein paar wenige Euro, aber das summiert sich. Denn diese Umfragen kannst du jederzeit und überall machen (vielleicht nicht unbedingt im Unterricht 😋) und so dein Konto kontinuierlich füttern. Je nach Umfrage werben manche Unternehmen mit bis zu 20 Euro! Die sind dann aber meist auch aufwendiger, nicht nur zeitlich.

Zeitaufwand: meistens sehr niedrig

Bezahlung: meistens sehr niedrig bis niedrig

Instagram und Affiliate-Links

„Ich möchte Influencer*in werden!“ Okay, aber wir sollten erwähnen, dass Influencer*in bei Instagram sein nicht gleichzusetzen ist mit schnell Geld verdienen. Ja, wenn du erstmal eine gewisse Anzahl an Followern gesammelt hast, kannst du mit einem Affiliate-Link bei z.B. bei Amazon richtig schnell Geld machen. ABER: Bis du da angekommen bist, hast du Hunderte bis Tausende Stunden Arbeit reingesteckt. Influecner*in zu sein, ist ein Fulltime-Job. Aber du kannst natürlich „nur“ mit Affiliate-Links arbeiten. Die sind so eine Art „freiwillige“ Werbung. Die kannst du machen, wenn du dich bei einem Partnerprogramm eines Unternehmens bewirbst und sie dir zusagen (meist erwarten die Unternehmen gewisse Follower-Zahlen). Dann geht es natürlich noch darum, guten Content zu produzieren.

Zeitaufwand: hoch bis sehr hoch

Bezahlung: je nach Reichweite deines Profils hoch bis sehr hoch

Marktforschungen

Das ist quasi die „Old-School“-Variante der Online-Umfrage: Du meldest dich bei einem Marktforschungsunternehmen an und die kommen relativ regelmäßig auf dich zu mit interessanten Themen wie „Snacks“, „Haarwaschmittel“ oder „Serien“. Entweder im Einzelgespräch oder in einer Runde probiert und diskutiert ihr dann diese Dinge. Der Stundenlohn ist sehr ordentlich und das Geld gibt’s meist direkt nach dem Gespräch! Einziger Nachteil: Du hast keinen Einfluss darauf, wie oft die Unternehmen auf dich zukommen. Und das Thema muss passen, wenn du bspw. bestimmte Produkte einfach nicht selbst benutzt, kommst du für das Gespräch nicht infrage.

Zeitaufwand: niedrig

Bezahlung: mittel bis hoch

Alte Sachen auf Online-Plattformen verkaufen

Du hast bestimmt noch alte Kleidung, die du selbst gar nicht mehr trägst, oder eine Videospielkonsole mit Spielen, die du schon ewig nicht mehr angefasst hast. Was für dich nur noch Staubfänger sind, kann für andere Leute ein richtiger Schatz sein! Auf Kleiderkreisel, eBay Kleinanzeigen oder anderen Plattformen kannst du deine Sachen weiterverkaufen. Der Aufwand ist dabei ziemlich gering: Mach ein paar schöne Fotos, schreib die wissenswerten Details dazu und über kurz oder lang wird sich jemand bei dir melden.

Zeitaufwand: sehr niedrig

Bezahlung: variabel

Verkauf deine eigenen Werke

Kannst du richtig gut zeichnen, malen, fotografieren, nähen, basteln? Dann solltest du überlegen, ob du diese Talente nicht nutzen solltest, um schnell Geld zu verdienen. Auf Etsy verkaufen Leute zum Beispiel selbstgemachte Sachen. Aber nicht nur dort! Du kannst deinem liebsten Hobby nachgehen und verdienst damit auch noch Geld. Alternativ kannst du auch überlegen, deine eigene Website für diesen Zweck zu erstellen. Es gibt viele kostenlose Tools, mit denen das möglich ist.

Zeitaufwand: variabel

Bezahlung: variabel

Geh mit Hunden spazieren oder pass auf sie auf

Hundesitting ist relativ entspannt – gerade, wenn der Hund ein süßer Wonneproppen ist! 💖 Thitisate Thitirojanawat / iStockphoto

Auf entsprechenden Plattformen kannst du deine Zeit und Expertise als Hundesitter*in anbieten. Gerade Berufstätige sind über ein bisschen zeitliche Unterstützung sehr dankbar (auch finanziell 😉). Praktisch wäre es natürlich, wenn du in diesem Bereich schon Erfahrungen vorweisen kannst (eigene Haustiere).

Zeitaufwand: mittel

Bezahlung: mittel bis hoch

Nachhilfe geben

Ein klassischer Job fürs schnelle Geld verdienen. Es gibt immer Leute, die zu bestimmten Fächern einen besseren Zugang haben als andere. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, im Gegenteil: Für dich ist es die perfekte Gelegenheit, schnell Geld machen zu können. Online finden sich immer Anzeigen für Menschen, die Nachhilfestunden brauchen. Aber auch in deiner Schule gibt es vielleicht das Schwarze Brett auf dem Gesuche stehen. Wieder eine schöne Win-Win-Situation: Du hilfst jemanden dabei, in einem Fach nicht durchzufallen und verdienst dabei noch Geld. Yeahy!

Zeitaufwand: niedrig bis mittel

Bezahlung: mittel bis hoch

Babysitting

Noch so ein klassischer Job für junge Leute, die Geld machen wollen. 😊 Je nach Kind und Alter kann dieser Job ganz schön nervenaufreibend sein! Aber die Eltern werden es dir danken, je nach Anzahl der Kinder und Zeit, die du auf sie aufgepasst hast, kann das zu einem richtig guten Nebenverdienst werden!

Zeitaufwand: mittel

Bezahlung: hoch bis sehr hoch

Haushalts- oder Gartenhilfe

Ob bei den direkten Nachbar*innen oder weiter weg: Viele, gerade ältere Leute brauchen Hilfe beim Haushalt oder im Garten. Da kommt ein junger, engagierter (und finanziell bedürftiger) Mensch wie du bestimmt gerade richtig! 😄 Vielleicht liebst du es sogar, alles schön aufzuräumen und sauber zu halten oder magst es, dich um Pflanzen zu kümmern? Die hilfesuchenden Mitmenschen werden es dir auf jeden Fall danken.

Zeitaufwand: mittel

Bezahlung: mittel bis hoch

Saison-Arbeit

Bei diesem Job kommt es ein bisschen auf die Zeit an: Wenn du jetzt sofort eine Menge Geld brauchst, solltest du dich anderweitig umschauen. Saison-Arbeit ist meist nämlich ziemlich „klassisch“. Heißt: Du musst dich bewerben, dann kommt oft ein Bewerbungsgespräch, Probearbeit und DANN geht’s los. Wenn du aber so einen Job ergatterst, bekommst du meist auch gut Geld dafür! Ob auf dem Weihnachtsmarkt, als Rettungsschwimmer*in oder auf einer Farm – die Möglichkeiten sind vielfältig

Zeitaufwand: hoch

Bezahlung: hoch bis sehr hoch

Flohmarkt

Der „Old-School“-Weg zum Verkaufen deiner Ware im Internet. Aber hey: Schnell Geld verdienen lässt sich immer noch wunderbar mit dem guten alten Flohmarkt. Wichtig ist natürlich, dass überhaupt die Zeit dafür ist. Dann heißt es: Anmelden, Stand besorgen und mindestens den halben Tag vor Ort sein und deine Waren anpreisen. Aber: Schnell Geld machen lässt sich damit allemal, da die Waren bar bezahlt werden und du auch noch mit den Kund*innen direkt im Kontakt bist. So lässt sich vielleicht noch das ein oder andere mehr verkaufen. 😉

Zeitaufwand: mittel bis eher hoch

Bezahlung: variabel

Als Statist oder Komparse arbeiten

Du wolltest schon immer mal in deiner Lieblingsfernsehserie dabei sein? Dann könnte das dein Moment sein! Auf Seiten, wie fameonme.de oder ähnlichen, werden ständig Leute für den Hintergrund gesucht. Passt dein Typ zum Vorhaben der Filmfirma, wirst du kontaktiert. Je nachdem, was du so drauf hast, wird man dich entweder nur zum Rumstehen engagieren oder dir sogar eine kleine Sprechrolle geben! Insofern du denn sowas auch kannst, ist nämlich gar nicht mal so leicht, wie es vielleicht aussieht. 😉

Zeitaufwand: mittel

Bezahlung: hoch bis sehr hoch

Zeitungsaussteller*in werden

Mit DEM Klassiker der Klassiker endet unsere Liste. Jaja, nicht besonders einfallsreich, aber warum reparieren, was nicht kaputt ist? Als Zeitungsaussteller*in wirst du nicht reich, aber es ist eine relativ entspannte Einkommensquelle, die Anforderungen sind überaus überschaubar und du lernst vielleicht sogar noch deine Umgebung besser kennen. Auch super: Die Arbeit kannst du quasi nebenbei machen, du brauchst nur an ein bis zwei Tagen die Woche nachmittags oder am Wochenende ein paar Stunden. Ein sehr dankbarer Job, wenn du schnell Geld verdienen möchtest.

Zeitaufwand: niedrig

Bezahlung: eher niedrig