Schicksalszahl: Berechnen & Auswertung

Die Schicksalszahl 7: In der Mythologie gilt die Sieben als Zahl der Veränderung. So sind auch Menschen mit der Schicksalszahl 7 ziemlich sprunghaft - ihre Interessen switchen ständig! Dabei sind sie aber nie unruhig oder unzuverlässig - sondern eher einfach aufgeschlossen für alles Neue! Geht es darum, etwas zu erreichen, sind Siebener-Menschen sehr beharrlich - sie bleiben am Ball, lassen sich durch nichts von ihrem Ziel abbringen. Ausnahme: Das Ziel interessiert sie plötzlich nicht mehr, weil sie was anderes viiiel aufregender finden! Im Job werden Siebener-Menschen nur dann glücklich, wenn sie eine sehr abwechslungsreiche Arbeit gefunden haben - sonst langweilen sie sich und suchen bald was anderes. In der Liebe sind sie bedingungslos: Wenn sie lieben, dann gleich total! Die Beziehungen eines Siebener-Typen dauernd aber meist nur so lange, wie er/sie immer wieder neues und aufregendes am Partner entdecken kann - Routine & Langweile gibt's mit diesen Typen nicht!