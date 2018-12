Schicksalszahl: Berechnen & Auswertung

Die Schicksalszahl 4: Die Vier steht oft für Dinge im geographischen oder wissenschaftlichen Bereich: Es gibt vier Himmelrichtungen, vier Elemente etc.! In diesem Kontext steht die Vier für eine perfekte Anzahl, für eine ausgeglichene Zahl. Menschen mit der Schicksalszahl 4 lieben vor allem eines: Ordnung! Nicht, dass sie pedantisch sein müssen - ihnen ist einfach wichtig, dass alles geordnet und geplant von statten geht. Sie sind treu und pflichtbewusst, zuverlässig und solidarisch - und erwarten genau das auch von anderen Menschen. Geht mal alles nicht sooo geplant, werden sie oft unsicher - Vierer-Menschen könnten also mal an ihrer Lockerheit und Risikofreudigkeit arbeiten!!! In Arbeit und Schule kommen Vierer-Menschen mit ihrer Disziplin und Geduld besonders weit - perfekt sind sie dann, wenn es etwas zu organisieren und planen gibt! In der Liebe sind Vierer-Menschen auf der Suche nach der Liebe für's Leben - Heirat eingeschlossen! Unverbindliche Flirts und nächtliche Abenteuer sind nichts für sie.