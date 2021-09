Halloween: Die gruseligsten Serien und Filme!

Entdecke hier die zehn coolsten und kultigsten Filme und Serien zu Halloween. Von richtig gruselig bis schaurig skurril zum Lachen ist alles dabei – also für jeden Geschmack.

Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween

ab 25. Oktober im Kino

Als die beiden Freunde Sonny (Jeremy Ray Taylor) und Sam (Caleel Harris) in einem verlassenen Haus auf ein verstecktes Buch stoßen und es öffnen, entfesseln sie damit erneut das Böse – in Form der mörderischen Bauchrednerpuppe Slappy. Anfangs sieht es so aus, als wolle sie nur Teil der Familie sein. Doch dann wird klar: Slappy möchte weitere Horror-Kollegen in die Menschenwelt holen, um so eine wahre Apokalypse zu entfesseln. Gemeinsam mit Sonnys Schwester Sarah (Madison Iseman) versuchen Sonny und Sam, Slappys teuflischen Plan zu durchkreuzen…

Holidays

auf Netflix verfügbar, FSK 16

Weil an Feiertagen immer gruselige Dinge passieren werden in diesem Film verschiedene Feiertags-Episoden erzählt. Während der schmierige Pornoproduzent Ian (Harley Morenstein) am Abend vor Allerheiligen eine neue Erfahrung in Sachen Schmerzen macht, endet das Treffen mit dem Osterhasen für die Betroffenen in einem schieren Albtraum. Crazy! Aber auch an Heiligabend kann einiges schief gehen: Die Erfahrung macht auch der verzweifelte Vater (Seth Green), der sich auf gemeine Weise das letzte Exemplar eines beliebten Weihnachtsgeschenkes schnappt.... Ein wütendes Mobbing-Opfer begeht eine unvorstellbare Verzweiflungstat und die rebellische Carol (Jocelin Donahue) erhält eine Botschaft ihres totgeglaubten Vaters. Zu guter Letzt schlägt ein Psycho-Killer an Silvester zu – und bekommt sogleich die blutige Retourkutsche.

The Walking Dead: Season 8

Staffel 8 läuft derzeit auf RTL II und Staffel 9 montags um 21 Uhr auf FOX, Staffel 8 ab dem 24. Oktober auf Netflix, FSK 18

In der 8. Staffel von „The Walking Dead“ erreicht der Krieg zwischen Rick (Andrew Lincoln) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) seinen absoluten Höhepunkt! Die Bewohner von Alexandria, Hilltop und Kingdom vereinen sich, um den Tyrann endgültig zu schlagen. Doch Negan und die Saviors haben so einige Tricks, mit denen sie ihre Übermacht demonstrieren. Der erbitterte Kampf ist krasser als jemals zuvor und bringt viele Opfer – auf beiden Seiten.

The Haunting – Spuk in Hill House

Staffel 1 auf Netflix streambar

The Haunting ist der Gruselerfolg auf Netflix. Diese Serie ist nichts für schwache Nerven. Am besten auch nicht vor dem Schlafengehen anschauen. Krasse Poltergeister, dunkle Gestalten, schreckliche Albträume und Visionen von lebendigen Toten plagen die Besetzung dieser Horrorserie. Die fünf Geschwister Nell, Luke, Steve, Shirley und Theo wachsen im alten Anwesen Hill House auf, das später als berühmteste Geistervilla Amerikas in die Geschichte eingehen wird. 26 Jahre später führt die Geschwister ein tragisches Ereignis wieder zusammen und sie müssen sich ihrer Vergangenheit im Hill House stellen.

Halloweentown 4 – Das Hexencollege

Di, 30. Oktober 2018, 20:15 Uhr auf Disney Channel

Marnie Piper und ihr Bruder Dylan besuchen die Halloweentown-University, die sogenannte Hexenuniversitat. Zum Lehrplan gehoren jedoch Anglistik und Geschichte anstelle der Hexenkunst. Marnie erfährt, dass der Unterrichtsplan geändert wurde, nachdem sie ein Tor zwischen der Fantasiewelt und der normalen Welt geöffnet hat. Piper findet eine Schatulle mit einem Amulett, das Macht über andere Menschen verleiht und einst Splendora Cromwell gehorte. Dann wird das Amulett von Dr. Goodwyn gestohlen, die von Marnie, Dylan und Gwen Cromwell bekampft wird…

Hocus Pocus

auf Netflix streambar

Ein echter Halloween- Film-Klassiker! Teenager Max (Omri Katz) muss an Halloween seine kleine Schwester Dani (Thora Birch) beim Süßigkeitensammeln begleiten. Dabei erweckt er ausversehen die drei Hexenschwestern Sanderson zum Leben, die im 17. Jahrhundert gehängt worden waren. Gruselig.... Mit den Seelen der Kinder von Salem wollen sie ewiges Leben erlangen. Das wollen Max und Dani um jeden Preis verhindern. HIlfe bekommen sie dabei von einer sprechenden Katze und einem echten Zombie – im Kampf um das alles entscheidende Hexenzauberbuch.

Nightmare Before Christmas

auf Netflix verfügbar

Das Gerippe Jack Skellington ist der Star von Halloweentown. Hier leben Geister, Monstern und andere gruselige Gestalten. Und bereite sich das ganze Jahr über auf das nächste Halloween vor. Aber Jack ist nicht happy. Bei einem Spaziergang entdeckt er zufällig den Weg in die Weihnachtsstadt, die ihm viel besser gefällt. Also beschließt er den Weihnachtsmann zu entführen, um dessen Platz einzunehmen und selbst die Kinder dieser Welt zu bescheren. Klar, dass die Katastrophe nicht lange auf sich warten lässt.

Halloween - Die Nacht des Grauens

ab 25. Oktober im Kino, FSK 16

In der allerneuesten Versiond es Horrorfilm-Klassikers "Hallloween" wurde Michael Myers nach dem Schuss von Psychiater Dr. Loomis verhaftet. Fast 40 Jahre verbringt er in der Psychiatrie, bis er pünktlich zu Halloween ausbricht und sein altes Opfer Laurie (Jamie Lee Curtis) aufsucht. Doch die hat sich mit den Jahren auf seine Rückkehr vorbereitet.

Monster gegen Mädchen

Sa., 20. Oktober 2018, 20:15 Uhr auf Disney Channel

Alles begann an Halloween: Eigentlich wollte Skylar mit dem sußen Sanger Ryan und seiner Band auf einer Party auftreten und singen. In dieser Nacht schleicht sie sich trotz Hausarrest aus ihrem Elternhaus und befreit aus Versehen einige Monster, die ihre Eltern im Keller gefangen halten. Dann erfahrt sie ein schauriges Geheimnis: Seit Generationen besteht ihre Familie aus Monsterjagern! Einschließlich ihrer Eltern, die nun auch noch von den befreiten Ungeheuern gefangengenommen werden. Skylar holt ihre Freunde Henry (Brendan Meyer) und Sadie (Kerris Dorsey) zu Hilfe, um ihre Eltern zu retten ...

Zombies – Das Musical

Mi, 31. Oktober 2018, 20: 15 Uhr auf Disney Channel, ab 8. November auf DVD

Viele Emotionen gibt es bei „Zombies Das Musical“. An der Seabrook High School steht ein chaotisches Semester an und niemand will aus der Reihe tanzen. In dem Musicalfilm müssen sich die Schüler einer beschaulichen Vorstadt ihre Schule seit Kurzem mit Teenagern aus dem benachbarten Zombie-Viertel teilen. Dass sich ausgerechnet Cheerleaderin Addison in Zombie Zed verliebt, kommt bei ihren Freunden gar nicht gut an. Hat ihre Freundschaft trotz Vorurteilen und Feindeseligkeiten eine Chance? ...

Shaun of the Dead

auf Amazon Prime verfügbar

Diese Horrorkomödie bringt garantiert jedem zum Schmunzeln. Weil jener angeblich nichts als Videospiele und Promille im Kopf hat, erteilt Freundin Liz (Kate Ashfield) ihrem langjährigen Freund Shaun (Simon Pegg) genervt den Laufpass. Als obendrein auch noch die Toten aus ihren Gräbern steigen und mit mächtigem Appetit auf warmes Fleisch auf die Nachbarschaft losgehen, sieht Shaun endlich ein, dass die Zeit gekommen ist, sein Leben zu ändern.