Schamlippen: Was normal ist!

Wir erklären und zeigen, wie unterschiedlich die inneren und äußeren Schamlippen aussehen können:

Galerie: So unterschiedlich können Schamlippen aussehen

Viele Mädchen sind wegen des Aussehens ihrer Schamlippen verunsichert. Denn die Vulva ist ein intimer Bereich, den die meisten Mädchen gern vor Blicken anderer schützen. Deshalb ist es natürlich schwer, sich bei Unsicherheiten dezent mit anderen Mädchen zu vergleichen. Doch hier ist es möglich. Wir zeigen und erklären, wie unterschiedlich Schamlippen aussehen können!

Galerie starten

Die Form der Schamlippen

Hast du dir deine Intimzone eigentlich schon mal genauer angeschaut? Schnapp dir einen Handspiegel und schau genau hin: Zwischen deinen Beinen sind drei Öffnungen, zwei werden von den äußeren Schamlippen verdeckt und die dritte sitzt dahinter. Das ist der After (Darmausgang). Wenn du die Schamlippen mit den Fingern etwas auseinanderziehst, siehst du ganz vorn so etwas wie eine kleine Perle. Das ist die Klitoris (Kitzler). Dahinter sitzt der Harnausgang und dahinter ist der Scheideneingang. Er wird von den inneren Schamlippen verdeckt. Bei manchen Mädchen verdecken die äußeren Schamlippen die inneren komplett. Bei anderen Mädchen gucken die inneren Schamlippen zwischen den äußeren hervor. Das ist ganz normal, denn jede Vulva sieht anders aus! Im Gegensatz zu den äußeren Schamlippen besitzen die inneren weder Fett- noch Muskelgewebe. Deshalb sind die inneren Schamlippen auch so zart. Leicht gekräuselt liegen sie schützend um Klitoris und Scheideneingang. Bei manchen Mädchen haben die äußeren Schamlippen alles fein eingepackt und man sieht nur eine Spalte, wo sich die Lippen treffen. Bei anderen Mädchen sind die inneren Schamlippen größer als die äußeren. Die inneren Schamlippen erinnern dabei an eine Blumenknospe, die sich gerade öffnet. Die Hauttöne können ganz unterschiedlich sein – von hellrosa bis dunkelbraun ist alles dabei!

Weitere Themen:

>> Selbstbefriedigung: So machen es sich Mädchen!

Spannende Sexfacts im Video: Hättest du das über Selbstbefriedigung gewusst?

!-->!-->!-->