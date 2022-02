Schamlippen: Was alles normal ist!

Die Schamlippen (Labien) schützen nicht nur deine Scheide – sie sind ebenfalls eine sehr erogene Zone. Vor allem die inneren Labien! Der Kitzler (Klitoris) sitzt oben zwischen den inneren Schamlippen. Im Gegensatz zu den äußeren haben sie weder Fett- noch Muskelgewebe, was sie besonders zart dehnbar macht. Von unzähligen Nervenfasern durchzogen reagieren sie sehr sensibel auf sanfte Berührungen.

Schamlippen: Die Form

Bei manchen Mädchen haben die äußeren Schamlippen alles fein eingepackt und man sieht nur dort eine Spalte, wo sich die Lippen treffen. Bei anderen Mädchen drängeln sich die inneren Schamlippen nach außen. Die Schamlippen erinnern dabei an eine Blumenknospe, die sich gerade öffnet. Außerdem können die Hauttöne ganz unterschiedlich sein – von hellrosa bis dunkelbraun ist alles dabei!

Galerie: So unterschiedlich sehen Schamlippen aus!

Du fragst dich, ob deine Schamlippen normal aussehen? In der Galerie zeigen und erklären wir dir, wie unterschiedlich Schamlippen aussehen können.

Galerie starten

Schamlippen: Die richtige Pflege

Am besten wäschst du dich im Intimbereich nur mit Wasser. Du kannst auch eine milde Seife oder ein Duschgel verwenden. Wichtig ist dann, dass diese Produkte hautfreundlich und pH-neutral sind. Scheidenspülungen oder Intimdeos brauchst du nicht. Denn zu viel Pflege bringt die Scheidenflora durcheinander – also das Gleichgewicht der natürlichen Bakterien. Das kann sogar zu Infektionen führen. Vielleicht hast du während deiner Tage das Gefühl, anders zu riechen. Das liegt am Blut, das sich zersetzt. Pack dir für unterwegs Feuchttücher ein, damit du dich zwischendurch frisch machen kannst. Auf dem Klo gilt: Immer von vorn nach hinten wischen, sonst können Keime aus dem Darm in die Vagina gelangen.

