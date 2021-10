Selbstbefriedigung mit elektrischer Zahnbürste: Geht das?

Kein Vibrator zur Hand und keine Chance, an einen ranzukommen? Da werden einige Mädchen erfinderisch und greifen entweder heimlich zum Vibrator der Mutter oder – wem das zu krass ist - zu Alltagsdingen wie Bananen oder Möhren. Doch die vibrieren leider nicht.

Wer jedoch auf diesen Effekt nicht verzichten will, muss nicht lange zu Hause suchen – denn vibrieren tut ja schließlich auch die elektrische Zahnbürste, die mittlerweile die meisten benutzen. Zum Zähneputzen!

Ist eine E-Zahnbürste für SB geeignet?

Aber ist die elektrische Zahnbürste auch geeignet, um sich damit sexuelle Gefühle zu bereiten? Klare Antwort: NEIN! Wer in niedriger Stufe lediglich die flache Rückseite der Bürste verwendet, um sie an den Kitzler zu halten, richtet damit vielleicht noch keinen Schaden an. Dennoch raten wir davon ab. Insbesondere davon, sich eine eingeschaltete Zahnbürste einzuführen.

Was kann dabei passieren?

Die stark vibrierenden oder rotierenden Bürsten sind nämlich viel zu hart dafür, um sie an die empfindlichen Schleimhäute der Scheide zu lassen und dadurch Verletzungen zu riskieren. Kleine Verletzungen der Schleimhaut oder auch stark aufgescheuerte Schleimhäute könnten entstehen und zu Entzündungen oder Reizungen an der Scheide oder den Schamlippen führen.

Das ist schon Mädchen passiert, die sich wegen Juckreiz, Rötungen oder vermehrtem Ausfluss nach der SB mit einer E-Zahnbürste ratsuchend an das Dr.-Sommer-Team gewendet haben. Für die Mädchen war das sehr unangenehm.

Außerdem kann die natürliche Abwehrkraft der Schleimhäute gestört werden und sie so anfälliger Krankheiten werden, die durch Keime und Bakterien ausgelöst werden. Herpesviren können übrigens auf diesem Weg vom Mund an die Scheide gelangen und eine Herpesinfektion an der Vulva auslösen. Es sind aber auch andere Infektionen denkbar.

Was geht stattdessen?

Was also tun? Lieber in eine gut sortierte Drogerie gehen und einen richtigen Vibrator kaufen. Das dürfen auch schon Jugendliche. Und wenn Du Dich das nicht traust, bitte eine volljährige Freundin, so ein Teil für Dich im Netz zu bestellen. Dann kannst Du Vibration bei der SB genießen und Deine Scheide bleibt gesund.

