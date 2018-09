Sandy und Alex Neldel: So glänzen die Stars!

So schminkst du den Look: 1. Goldglanz sieht nur auf gleichmäßiger Haut gut aus. Darum das Gesicht mit Soft-Make-up grundieren. Die Lider nicht vergessen! 2. Auf den Wangenknochen wird perlmuttfarbener Schimmerpuder aufgetragen. Der Glanztrick lässt Teint und Augen toll leuchten. 3. Für goldene Blicke wird der Lidschatten über die Lidfalte hianus verteilt, und zur Braue verwischt. Auch der untere Lidrand wird schattiert. 4. Gloss in Goldorange lässt den Mund verführerisch schimmern. Die Lippenmitte bekommt die doppelte Portion ab.