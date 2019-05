Demi Lovato flirtet mit Shawn Mendes!

Shawn Mendes zeigt sich in Unterwäsche

Mal ehrlich: Habt ihr schon die hotten Fotos von Shawn Mendes in Calvin-Klein-Unterwäsche verdaut? Wir auch nicht! Den sonst so süßen Sänger plötzlich als halbnacktes Unterwäsche-Model zu sehen ("The Perfect Date"-Star Noah Centineo modelte übrigens auch für Calvin Klein..) macht uns echt fertig! Aber zum Glück sind wir mit unseren Gefühlen nicht allein..

Demi Lovato schwärmt für Shawn Mendes

Auch die Stars sind dem 20-jährigen Sänger, der aktuell mit seiner neuen Single "If I Can't Have You" wieder zurück ist, völlig verfallen. Als Shawn Mendes auf Instagram ein paar Fotos der Calvin-Klein-Kampagne veröffentlichte, meldete sich unter anderem Demi Lovato in den Kommentaren zu Wort. Naja, tatsächlich scheinen der hübschen "Sober"-Sängerin die Worte zu fehlen. Denn alles was die 26-Jährige unter die Pics kommentiert, sind drei Feuer-Smileys: 🔥🔥🔥

Flirtet Demi Lovato mit Shawn Mendes?

Uhlala, Demi Lovato findet Shawn Mendes wohl ziemlich heiß! Wer kann es ihr verübeln? Wer weiß, ob die beiden nicht privat noch ein paar mehr Nachrichten ausgetauscht haben.. Vielleicht schickt Shawn Mendes ihr ja sogar Unterwäsche per Post. WHAT?! Lest selbst, was es mit dieser lustigen Aktion von dem Kanadier auf sich hat! ;)

