Corona: "Sabrina"-Star trotz Impfung krank

Die meisten von euch kennen die Netflix-Serie "Chilling Adventures of Sabrina" – doch wie sieht es mit dem Original aus den 90ern aus? 1996 bis 2003 spielte die amerikanische Schauspielerin Melissa Joan Hart die Hauptrolle der jungen Hexe Sabrina in der gleichnamigen Sitcom "Sabrina – Total verhext!". Und auch mit der Sitcom "Melissa & Joey" begeisterte sie ihre Fans! Doch nun die Schock-Nachricht: "Sabrina"-Star Melissa Joan Hart ist schwer erkrankt und ist geplagt von Atemnot! Die Schauspielerin hat Corona! 😢

"Sabrina"-Star am Corona-Virus erkrankt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die erfolgreiche Schauspielerin die News mit ihren 1,6 Millionen Followern. "Sabrina"-Star Melissa Joan Hart ist am Corona-Virus erkrankt! Und sie ist nicht der einzige Star, der mit Corona infiziert wurde! "Ich bin geimpft und ich habe COVID. Und es ist schlimm", sagte sie in dem Video, das von ihrem Bett aus aufgenommen wurde. "Es lastet auf meiner Brust, es ist schwer zu atmen." Sie glaubt, dass eines ihrer Kinder das Virus nach Hause gebracht hat, da die Kinder in amerikanischen Schulen keine Maske tragen mussten. Bestätigt wurde dies allerdings noch nicht – und es wird der Sache nachgegangen.

Sie hofft inständig, dass keines ihrer Kinder oder ihr Ehemann ebenfalls an dem Corona-Virus erkrankt sind. Melissa sendet einen Appell an ihre Follower auf Insta: Aufmerksam bleiben, auch wenn man bereits vollständig geimpft wurde. Und wenn nicht: Sich trotzdem impfen lassen! Und vor allem: Besonders gut auf die eigene Familie achten. Denn die Gesundheit seiner Familie (und natürlich von einem selbst) ist das Wichtigste. Wir wünschen MelissaJoan Hart eine gute Besserung! 🍀

