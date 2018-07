Ryan Keen: Meet&Greet mit Gitarren-Kurs gewinnen!

Geilo! Wir verlosen exklusiv ein Gitarren-Kurs mit Ryan Keen – plus Tickets für seine Tour! Mach mit!

Er ist einer DER heißesten Newcomer des Jahres: Ryan Keen begeistert mit seinem aktuellen Album "Room For Light" – und stand schon mit den ganz Großen on Stage: Egal ob Sunrise Avenue oder Ed Sheeran – die Stars lieben den 27-Jährigen.

Hauptpreis und Tourtickets absahnen!

Jetzt startet der Brite selbst seine Tour – und du kannst live dabei sein! Wir verlosen je 2 Karten für diese Locations:

25.05. Hamburg - Haus 73

26.05. Berlin - Privat Club

27.05. Köln - Blue Shell

28.05. München - Strom

29.05 Stuttgart - Das Cann

30.05. Darmstadt - Schlossgrabenfest

Also mach mit beim Gewinnspiel – HIER geht’s zum Teilnahmeformular!

Mega-Hauptgewinn: Ein Gitarrenkurs mit Ryan Keen!

Das Allerbeste: Unter allen Teilnehmer gibt's ein ganz spezielles Meet&Greet in Köln zu gewinnen! Du kannst lernst Ryan nicht nur persönlich kennen – er zeigt dir sogar ein paar Griffe auf der Gitarre!

Vor dem Konzert am 27.05. in Köln bekommst du zusammen mit ihm eine Stunde lang exklusiv einen Crash-Kurs in Sachen Akkorde, Griffe & Co. Und vielleicht spielt er sogar nur für dich seine Lieblings-Single! Wir drücken dir ganz fest die Daumen!

Einsendeschluss ist der 19. Mai 2014. Die Anfahrt wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Unternehmen der Bauer Media Group und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Ryan Keen: Check hier das Video!