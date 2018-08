RTL plant neue Skandal-Show

Nach "Adam sucht Eva", "Love Island" und "Bachelor in Paradise" kommt nun die nächste Insel-Realityshows auf die Bildschirme. RTL kündigt nun an, gemeinsam mit seinem VoD-Portal TV Now das Format "Temptation Island - Versuchung im Paradies" zurückzubringen.

"Temptation Island": Teilnahme

In den USA war die Reality-Show um Treue und Versuchung "Temptation Island" bereits 2001 ein Quotenhit. Jetzt bringt "RTL" die umstrittene Reality-Show auch ins deutsche Fernsehen - und sucht dafür Teilnehmer. Das Konzept: Auf einer Ferien-Insel bemühen sich attraktive Singles, treue Pärchen zu Seitensprüngen zu verlocken. Wenn Ihr also bereit seid für das Abenteuer Eures Lebens, Lust auf eine unvergessliche Zeit im Paradies mit coolen Leuten habt, aufregenden Dates und atemberaubenden Partys liebt, dann könntet Ihr schon bald im Paradies sein. "RTL" und "TV NOW" suchen für die Show Singles und Paare. Ihr müsst zwischen 18 und 38 Jahre alt, attraktiv, selbstbewusst und aufgeschlossen sein, erklärt der Sender die Teilnahme-Bedingungen.

Ein Beitrag geteilt von Temptation Island (@temptationisland_official) am Jul 29, 2018 um 3:02 PDT

"Temptation Island": Haken

Stellt Euch das aber nicht zu leicht vor! Denn bei den Pärchen wird die Beziehung dem einem ultimativen Härtetest unterzogen. Und da kommen die attraktiven Singles ins Spiel, die richtig große Lust auf Verführung haben. "Ist er mir treu?", "Liebt sie mich wirklich?", "Sind wir füreinander geschaffen?", "Könnte ich der Versuchung eines Seitensprungs widerstehen?" Mit diesen Fragen soll die Beziehung bei Sonne, Strand und Palmen auf den Prüfstand gestellt werden. Der Haken an der Sache: Die Paare fliegen zwar gemeinsam in einen zweiwöchigen Urlaub, werden ihn aber getrennt voneinander in einem traumhaften Strand-Ressort verbringen – umgeben von attraktiven Junggesellen und sexy Singlefrauen. Nur per Video dürfen die Vergebenen zusehen, was ihr Partner so treibt beim Date oder in einer wilden Partynacht.

Ein Beitrag geteilt von Temptation Island (@temptationisland_official) am Jun 6, 2018 um 7:24 PDT

"Temptation Island": Kritik

Erst nach zwei Wochen können sich die Paare dann wieder in die Arme nehmen und in die Augen schauen. Wird es dann große Erleichterung geben oder bittere Vorwürfe hageln? Und: Hat die Beziehung den sündigen Versuchungen des "Temptation Island" standgehalten? US-Medienkritiker hatten seinerzeit erklärt, die Show überschreite ethische Grenzen und sei schlicht unmoralisch. Befürworter hielten dagegen, es liege in der menschlichen Natur, dass Leute sehen wollten, wie sich andere angesichts enormer sexueller Verlockungen ihrem bisherigen Partner gegenüber verhielten.

Ein Beitrag geteilt von Temptation Island (@temptationisland_official) am Jul 21, 2018 um 2:01 PDT

Gönn dir die aktuelle BRAVO!