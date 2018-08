Rockpower mal fünf - die Debbie Rockt!-Girls!

Kathi Schon mit neun Jahren gründete Kathi ihre erste Band. "Leider konnten alle Bandmitglieder lediglich Flöte spielen und auch die stimmlichen Begabungen hielten sich eher in Grenzen", gesteht sie lachend. Dann entdeckte das Girl mit den feuerroten Haaren die Gitarre. Nur kurze Zeit später saß sie am Lagerfeuer und trällerte fröhlich alte Hippielieder. Mit elf Jahren schrieb sie ihren ersten eigenen Song, den sie zunächst aber niemandem vorspielte. Als Kathi 15 Jahre alt war, stieß sie auf eine Suchanzeige. "Wir suchen Gitarristin für unsere Mädchenband!" So traf Kathi Rosa und Tan, mit denen sie vier Jahre lang durch die Clubs der Umgebung rockte - und schließlich Debbie Rockt! gründete. "Ich freue mich riesig", erzählt Kathi, "denn ich lebe gerade meinen Traum."