Rockpower mal fünf - die Debbie Rockt!-Girls!

Fie Fie war schon immer musikbegeistert. In der Grundschule hat sie Blockflöte gelernt und in einem Kinderchor gesungen. Mit acht Jahren fing sie an, Klavier zu spielen und ihre ersten eigenen Songs zu schreiben. Weil Fie schon immer auf Rock stand, brachte sie sich zusätzlich selbst Gitarren-Akkorde bei. Bis heute schreibt die Blondine ihre Songs auf der Gitarre. Irgendwann entdeckte Fie dann ihr wichtigstes Instrument: ihre Stimme. Als Kathi, Rosa und Tan ihr erzählten, dass sie eine Sängerin für ihre Band suchten, war Fie sofort begeistert - und ist seitdem die Sängerin von Debbie Rockt!.