Robert Pattinson: Überraschender Gegenstand in "Batman"-Anzug versteckt

Er scheint sich mit den Kreaturen der Nacht wohlzufühlen. Von 2008-2012 spielte Robert Pattinson in „Twilight“ den Vampir Edward Cullen. Seit März 2022 ist er als Superheld „Batman“ auf den Kinoleinwänden zu sehen.

Bei „The Batman“ geht es um die ersten Jahre von Bruce Wayne, der sich hinter der Maske von Batman versteckt. Während er nachts Verbrecher jagt und gegen die Korruption der Stadt vorgeht, trifft er auf Serienmörder „The Riddler“. Mit Jim Gordon (gespielt von Jeffrey Wright) versucht Batman Gotham City vor diesem zu beschützen. Und wie üblich, braucht er für die Verbrechensbekämpfung einige Utensilien, die er am Gürtel seines „Batman“-Anzugs trägt. Doch neben Pistole, Messer & Co. wurde nun in einem Behind-the-Scenes-Video auf Twitter ein weiterer Gegenstand entdeckt, der eindeutig nicht zum Set von „The Batman“, sondern Pattinson privat gehört…

Das hat der Star im „Batman“-Anzug versteckt

Dass Pattinson Psycho-Stress am „The Batman”-Set hatte, ist allseits bekannt. Mit seiner kleinen, privaten Wunderwaffe im Gürtel wollte er wohl kurz mal zwischendurch dagegen angehen. Auf dem veröffentlichten Twitter-Video sieht man, wie dem Schauspieler am Set seine E-Zigarette in den Gürtel gesteckt wird. Einfach herrlich, wie er dabei auch noch grinst 😁.

