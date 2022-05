Robert Pattinson: "Twilight" nahm ihm sein Selbstvertrauen

Robert Pattinson muss heftige Kritik ertragen

Robert Pattinson eroberte zuletzt als Batman die Kinosäle der Welt und begeisterte mit seinem Auftritt im Film. Doch bis es so weit kommen konnte, lag ein langer Weg vor dem Schauspieler, denn viele waren bei Bekanntgabe sehr unzufrieden damit, dass Robert nun Batman verkörpern sollte.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

"Twilight": Die Wahrheit über die Verwandlung der Cullen-Vampire

Wortwitze: Die besten Witze!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Denn bisher wurde Batman in der Regel immer als groß und bedrohlich dargestellt, was nicht unbedingt der Energie entspricht, die der Schauspieler nach seiner Zeit in "Twilight" ausstrahlte. Diese Bedenken konnte der Schauspieler mit seiner großartigen Performance im Film aber schnell beseitigen. Es war allerdings nicht das erste Mal, dass er heftige Kritik von Fans erntete, als er für eine Rolle gecastet wurde…

Robert Pattinson: "Twilight"-Fans machten ihn fertig

Auch als er die Rolle des Edward Cullen bekam, fand er sich vielen negativen Kommentaren ausgesetzt. Robert verlor sogar sein Selbstvertrauen, wie "Twilight"-Regisseurin Catherine Hardwicke jetzt in einer neuen Folge des "Twilight"-Podcasts von Ashley Green verriet. "Rob kam eines Tages zu mir und sagte: 'Catherine, sieh dir all diese gemeinen Dinge an, die die Leute online sagen. Ich bin hässlich…' Und ich sagte: 'Oh mein Gott, Rob, du kannst das nicht alles lesen. Du musst dich konzentrieren. Ich schwöre bei Gott, wir haben einen Plan. Du wirst fantastisch aussehen und alle werden dich lieben'", erzählt sie. Und genau so kam es auch: Robert eroberte die Herzen der Fans im Sturm und bekam so auch sein Selbstvertrauen wieder zurück.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->