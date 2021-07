Robert Pattinson: „Twilight ist so retro!“

Robert Pattinson hasst "Twilight" nicht mehr

Vor über zehn Jahren war der Hype um die "Twilight-Saga" extrem. Auch wenn es schon eine Zeit lang her ist, können wir uns noch zu gut daran erinnern. Die Welt aller Girls war gespalten in "Team Edward" und "Team Jacob". Doch es gab einen Menschen, der die Vampir-Filmreihe bis(s) zum Schluss nicht ausstehen konnte: und zwar "Edward" alias Robert Pattinson selbst.

Robert Pattinson über Twilight: "Jetzt ist es total retro"

Der Schauspieler hat die Filme gehasst und das in der Öffentlichkeit auch immer deutlich gezeigt. In einem Interview sagte Robert Pattinson einmal, dass er während der Dreharbeiten geistig nicht vorankam. Oha!? Umso verwunderlicher ist es, dass man jetzt ganz andere Töne von dem einstigen Mädchenschwarm hört. Denn kürzlich sprach er in einem Interview mit USA Today von "warmen Erinnerungen". Was ist da nur passiert?!

"Edward"-Darsteller denkt jetzt positiv über Twilight

"Ich denke, dass es nur solange erschreckend war, als der Hype noch so intensiv war", erklärte der 32-Jährige. "Es gibt immer Leute, die von solch massiven Phänomenen dann genervt sind, weil es einen überallhin verfolgt. Aber jetzt gibt es eine zweite Welle von jungen Leuten, die die Filme zu schätzen wissen. Das ist ziemlich cool." Wow, klingt so, als hätte Robert Pattinson einen krassen Sinneswandel gehabt. Heute findet er Twilight, den Soundtrack und die Mode "retro" und total typisch für die "2000er".

Wir freuen uns, dass der Schauspieler doch noch seine Meinung zu der Kult-Saga geändert hat! Vielleicht hatte seine negative Einstellung damals ja auch mit dem Beziehungsaus mit Kristen Stewart (spielte die Hauptrolle der "Bella") zu tun. Letztes Jahr gab es noch Gerüchte zu einem Liebes-Comeback der beiden.

