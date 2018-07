Rob fühlte sich den Fans Oben-Ohne besonders nah!

Die Fans können den "New Moon"-Kinostart kaum noch erwarten! Besonders auf die Szene, in der Edward in Volterra ins Sonnenlicht tritt, freuen sich alle: Da gib's ihn schließlich Oben-Ohne zusehen! Wie aber war das für Robert Pattinson (23), sich beim Dreh vor rund 2000 Leuten auszuziehen?

"Ich bin mir so komisch vorgekommen, als ich vor 2000 Leuten auf dem Marktplatz ins Sonnenlicht trat und mir dabei die Klamotten vom Leib riss! Im Grunde genommen hab ich ja einen Striptease hingelegt! Aber jetzt kommt die Ironie des Ganzen: Das war nämlich auch der Moment, in dem ich so richtig spüren konnte, wie sehr sich die Menschen mit Edward verbunden fühlen! Viele der Statisten in der Szene waren ja 'Twilight'-Fans, die extra hergeflogen waren, um das mitzuerleben! In diesem Moment konnte ich spüren, dass man von mir etwas erwartet und, dass ich als Edward auch eine gewisse Verantwortung habe und zwar den Leuten gegenüber, die so begeistert von der Geschichte sind!"

Auch "New Moon"-Regisseur Chris Weitz war mehr als beeindruckt von der Atmosphäre beim Dreh in Italien - besonders, weil alles Live vor den Fans stattfand: "Es war teilweise wie im Theater! Es ist sonst, wenn man Filme dreht, nie so, dass tausende von Leuten da sind, die erwarten, dass der Film gut wird und dann auch mal klatschen!"

Vielleicht gib's ja bald noch mehr "Oben-ohne-Rob" zu sehen!? Robert hat laut "Perezhilton.com" gesagt, dass er, wenn die Rolle stimmen sollte, auch Nackt-Szenen drehen würde! Allerdings wisse er nicht, wie das bei den Fans ankäme: "Ich glaube nicht, dass viele Leute das sehen wollen. Das würde ihnen wahrscheinlich ihre Illusion zerstören!" Die Frage ist: Wollen Roberts Fans das der Fantasie überlassen, oder nicht!? ;)

Schau dir hier exklusive Ausschnitte aus "New Moon" an - inklusive der Oben-Ohne-Szene!

.................................................................................................................

» Coole Star-Pics: Die "New Moon"-Premiere!

» Pics: Die "New Moon"-Stars zu Gast in München!

» Noch mehr Pics: Die "New Moon"-Stars unterwegs!

» "New Moon"-Event: Die Übergabe der BRAVO OTTOS!

» "New Moon": Exklusive Ausschnitte - nur auf BRAVO.de!

» Die "New Moon"-Stars auf der HVB-Bühne!