"Riverdale": Fettes Comeback für Staffel 5 geplant!

Fans warten gebannt auf "Riverdale" Staffel 5, um endlich herauszufinden, wie es in der beliebten Serie weitergeht. Leider wurden die neuen Folgen von "Riverdale" schon wieder verschoben. Die Produktion dauert während der Corona-Pandemie einfach länger.

Trotzdem gibt es auch gute News: Schon länger wurde gemunkelt, ob es ein Comeback bei "Riverdale" geben wird und eine Darstellerin zurückkehrt. Jetzt ist es offiziell: Es werden sogar gleich drei Darstellerinnen zurückkehren, wie Produzent Roberto Aguirre-Sacasa verkündet hat. Die "Pussycats" feiern ihre Rückkehr nach "Riverdale"! Das letzte Mal haben wir die ganze Band in Staffel 2 von "Riverdale" gesehen, es wird also Zeit …

"Riverdale": Wann kommen die "Pussycats" in Staffel 5 zurück?

Produzent Roberto Aguirre-Sacasa postete das Plakat zu der neuen Folge in Staffel 5 von "Riverdale" mit dem Titel: "Die Rückkehr der Pussycats" und schreibt dazu in seiner Caption: "Es ist offiziell. Die 'Pussycats' kommen zurück nach 'Riverdale'." Bald sehen wir also Ashleigh Murray (Josie McCoy), Hayley Law (Valerie Brown) und Asha Bromfield (Melody Valentine) wieder zusammen in der Serie. Fans sind absolut begeistert "Riverdales" Lieblingsband endlich wiederzusehen. Die Rückkehr der "Pussycats" ist für Staffel 5 Folge 15 geplant, das bedeutet, dass wir die ersten fünf Folgen noch ohne sie auskommen müssen. Wie genau das Comeback aussehen wird, weiß jedoch noch keiner. Es könnte sein, dass sie Mädels nur in Rückblicken erscheinen oder wirklich wieder nach "Riverdale" zurückkehren, die letztere Theorie ist den meisten Fans jedoch lieber – uns auch! Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht …

