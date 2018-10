„Riverdale“ Staffel 3 Spoiler: Krasse Fan-Theorien

Greift eine übernatürliche Macht nach „Riverdale“? In der 3. Staffel überrascht die Serie mit Szenen, die nicht von dieser Welt sind. Doch der Grund für Bettys Sichtungen und die Krampfanfälle könnten einen ganz simplen Grund haben.

„Riverdale“ Staffel 3: Erste Episode

Das Ende der ersten Episode von „Riverdale“ Staffel 3 sorgte für fassungslose Fans vor den Bildschirmen. Nachdem sich Polly und nun auch noch ihre Mutter Alice einer mysteriösen Sekte angeschlossen haben, beobachtete Betty in den finalen Minuten ein seltsames Ritual. Polly und Alice standen gemeinsam mit Mitgliedern der Farm um ein Feuer im Garten. Ein schauriger Anblick, der sich zu einem Albtraum für Betty verwandelte, als sie miterleben musste, wie die beiden die Zwillinge – Pollys Babys – ins Feuer warfen. Doch den Kleinen wurde kein Haar gekrümmt. Der krasse Twist: die Zwillinge schwebten über dem Feuer und flogen in der Luft. Wenige Augenblicke später kippte Betty um und erlitt einen Anfall.

„Riverdale“ Staffel 3: Seltsame Vorfälle

Es sollte nicht der letzte Vorfall in dem kleinen Städtchen bleiben. Auch Ethel hatte einen Anfall in der Schule – der fast danach aussah, als ob er von Edgar Evernevers Tochter ausgelöst wurde. Kurz darauf treffen Jughead und Betty auf eine seltsame Gestalt im Wald, dem sogenannten Gargoyle-King. In „Riverdale“ spielen sich einige seltsame Dinge ab. Will die US-Serie mit ein paar übernatürlichen Elementen wieder für Spannung sorgen und die Zuschauer bei Laune halten, nachdem die 2. Staffel viele Fans enttäuscht hat?

„Riverdale“ Staffel 3: Färbt „Sabrina“ schon jetzt ab?

In den letzten Monaten wurde mehrfach spekuliert, ob es einen Hauch von Magie in „Riverdale“ geben wird. Immerhin startet in wenigen Tagen die 1. Staffel von „Chilling Adventures of Sabrina“, das sich in der Nähe von Riverdale abspielt, nämlich in Greendale. Dort hausen Hexen, Dämonen sorgen für Dramen und der Teufel höchstpersönlich treibt sein Unwesen. Färbt das vielleicht auf „Riverdale“ ab? Angeblich sollen die übernatürlichen Geschöpfe vorerst in Greendale bleiben. Wenn das stimmt, was ist dann der Grund für für seltsamen Vorfälle in der 2. Staffel „Riverdale“? Vielleicht findet man die Antwort darauf im Wasser.

„Riverdale“ Staffel 3: Was ist mit dem See?

Eine Szene ist uns in der 1. Episode in Erinnerung geblieben: Veronica, Archie, Betty und Jughead genießen Archies verbleibende Zeit in Freiheit in einem Wasserloch. Ein Schild, das daneben aufgestellt wurde, weist darauf hin, dass das Schwimmen dort nach dem Labor Day nicht mehr gestattet ist. Doch warum? Die Kamera hing auffällig lange an dem Schild. Einige Fans vermuten daher, dass das Wasser in Riverdale vergiftet wurde und es deswegen bei einigen Bewohnern zu auffälligem Verhalten, seltsamen Halluzinationen und Anfällen kam. Was haltet ihr von dieser Theorie?

