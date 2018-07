"Riverdale" Spoiler: Trennung in Staffel 3?!

#Varchie, #Bughead und #Choni – in "Riverdale werden Paare groß geschrieben. In Staffel 3 könnte es jedoch eine Trennung geben!

"Riverdale" Staffel 3: Die Paare

Fans warten gespannt auf die dritte Staffel von "Riverdale". Nicht nur wegen der neuen Bösewichte und Darsteller, sondern auch, weil sie endlich mehr von ihren Lieblingspärchen sehen wollen. Die einen shippen Jughead und Betty, die anderen Veronica und Archie oder Cheryl und Toni. Jedes dieser drei Paare hat schon schwere Zeiten gemeinsam erlebt. Erinnert ihr euch noch, an diese strange Situation aus Staffel zwei, in der Veronica plötzlich Jughead geküsst hast? Das konnte damals weder #Bughead noch #Varchie auseinanderbringen. Doch für eines dieser Paare könnte es jetzt ernst werden …

Trennen sich Archie und Veronica?

#Varchie-Fans müssen jetzt ganz stark sein! In einem Interview hat "Veronica Lodge"-Darstellerin Camila Mendes jetzt nämlich verraten, dass "Riverdale" Staffel 3 die Liebe zwischen Archie und Veronica auf die Probe stellt. "Es gibt einen Varchie Konflikt und ich glaube er wird die Fans verrückt machen", gesteht sie. "Archie Andrews"-Darsteller KJ Apa, der auch im Interview sitzt, toppt die Geschichte jedoch noch: "Du machst mit einem anderen rum" – WHAT?! Kurz zur Erklärung: Die dritte Staffel dreht sich um #FreeArchie, da der Rotschopf am Ende der zweiten Staffel festgenommen wird, bleibt jetzt die Frage: Wie geht es mit ihm weiter? Das die Situation schwierig für das Paar werden könnte war klar, aber gleich ein Neuer? Um wen es sich handelt, wollten die Schauspieler noch nicht verraten, aber auch Camila Mendes bestätigte KJs Aussage: "Ok, es gibt eine mögliche neue Liebes-Affäre." Ob es etwas Ernstes ist oder nur ein kurzer Fehltritt bleibt abzuwarten.

So spannend wird "Riverdale" Staffel 3

Ok, dass es spektakulär wird, wussten wir schon. Schließlich wurde auf der "Comic Con" in Amerika der erste Trailer zur dritten Staffel von "Riverdale" veröffentlicht und der ist wirklich vielversprechend. Klickt auf den Link und seht selbst!

