"Riverdale": Spin-Off geplant!

"Riverdale": Neuer Spin-off

"Riverdale"-Fans aufgepasst: Nach dem bereits mega erfolgreichen Spin-off "Chilling Adventures of Sabrina" soll es nun ein weiteres von "Riverdale" geben. "Katy Keene" soll das gute Stück heißen und bereits 2019 zu sehen sein. In der Comicverfilmung geht es um eine Titelhelding aus den Archie-Comics. "Katy Keene" spielt in den 20ern – die Helding jagt ihren Träumen in New York City nach. Medienberichten zufolge soll es sich um eine Musical-Dramedy handeln, die sich vier jungen Künstlern verschreibt, die versuchen, den Durchbruch am Broadway zu schaffen. 1945 tauchte "Katy Keene" dank Bill Woggon erstmals in Erscheinung. Sie ist Model, Schauspielerin und Sängerin. Also eine unglaublich begabte junge Frau. "Riverdale" Schöpfer und Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa soll auch bei diesem Spin-off wieder Regie führen.

"Riverdale": Ein Spin-off nach dem anderen

Wow – was ist Roberto Aguirre-Sacasa bitte für ein unglaublich fleißiger und kreativer Mensch. Zeitgleich wird er bei drei Serien Regie führen. Als damals vom Spin-off "Chilling Adventures of Sabrina" die Rede war, stellte sich "The CW"-Präsident Mark Pedowitz allen Reporterfragen und erklärte: "Wir sind wirklich aufgeregt, aber wir sind immer noch in einem sehr frühen Stadium." Anschließend fügte er noch hinzu, dass das mögliche Spin-off sich sehr von "Riverdale" unterscheiden wird. Nach den "The CW"-Serien "The Flash", "Black Lightning", "Supernatural" und "Supergirl" ist "Riverdale" die fünft-erfolgreichste Serie des Networks, weshalb es nicht überraschen dürfte, dass der Sender und Roberto Aguirre-Sacasa über eine Weiterführung des Franchise nachdenken. Wir glauben, dass "Katy Keene" an den Erfolg von "Riverdale" und "Chilling Adventures of "Sabrina" anknüpfen kann.

