"Riverdale"-Schock: Ab Staffel 6 wird alles anders!

Fans sind geschockt: "Riverdale" Staffel 6 startet anders als geplant

Die neuen Folgen von "Riverdale" Staffel 5 werden immer wieder verschoben – und jetzt trifft es auch Staffel 6 von "Riverdale", doch mit Folgen, die Fans super verwirrend finden! Für den Kontext: In Amerika läuft "Riverdale" für gewöhnlich am Mittwoch im TV, wir können die neue Folge dann am Tag danach auf Netflix streamen. Doch der amerikanische Sender "The CW" hat jetzt wieder eine große Veränderung verkündet: "Riverdale" Staffel 6 wird ab sofort immer am Dienstag im TV ausgestrahlt, was bedeutet, dass auch wir die neuen Folgen ab Herbst immer schon am Mittwoch auf Netflix gucken können. Für uns kein so großer Unterschied, wir können die neuen Folgen früher gucken! Fans in Amerika sind jedoch gar nicht happy, aber es gibt noch eine andere Änderung in der sechsten Staffel von "Riverdale", die Fans unglücklich stimmt …

"Riverdale" Staffel 6 startet mit Special-Folgen

"Riverdale" Staffel 6 soll laut Plan im Herbst starten, aber nicht so, wie wir es bisher kennen. Da wegen der Corona-Pandemie das Ende von Staffel 5 auf den August geschoben wurde, muss auch der ganze Plan verändert werden. Die Stars kommen nach ihrer Pause erst im September zurück ans Set. Die sechste Staffel von "Riverdale" soll jedoch schon im November weitergehen. Es wird also schwer neun ganze Folgen zu produzieren, deshalb gibt es eine kreative Lösung: Die neue Staffel wird mit fünf Special-Folgen starten. Was genau in diesen Folgen passieren soll, weiß man noch nicht, aber Fans haben ein bisschen Angst, dass diese Special-Folgen so weird werden, wie die Musical-Episoden. Wir sind sehr gespannt, was uns erwartet! Immerhin geht es ab dem 11. August (bei uns der 12. August) ganz normal mit "Riverdale" Staffel 5 und einer überraschenden Rückkehr weiter!

