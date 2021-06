„Riverdale“: Hasst KJ Apa seine roten Haare?

„Riverdale“-Charakter Archie Andrews hat rote Haare – der Schauspieler, der ihn verkörpert allerdings nicht. KJ Apa muss also seit fünf Jahren regelmäßig seine Haare färben. Weiß er überhaupt noch, wie sein echtes Haar aussieht? Und wie steht der Schauspieler zu diesem Umstand? Da er die Dreharbeiten ohnehin schon als Gefängnis betrachtet, dürfte er doch auch über diesen Zwang nicht besonders begeistert sein, oder?

Rollen erfordern oftmals körperliche Veränderungen

Apa ist mit seinen gefärbten Haaren nicht die Ausnahme, was äußerliche Veränderungen wegen einer Rolle angeht. Daniel Radcliffe trägt im echten Leben keine Brille, aber für die Rolle in „Harry Potter“ war das bei ihm genauso notwendig, wie Leonards Brille in „The Big Bang Theory“. Demi Moore musste sich für ihre Rolle in „G.I. Jane“ komplett die Haare abrasieren, wie übrigens auch Natalie Portman für ihre Rolle in „V wie Vendatta“. Besonders krasse Beispiele sind Jared Leto und Christian Bale. Gerade letzterer musste sich auch viel Kritik anhören, als er für seine Rolle in „Der Machinist“ wirklich ungesund viel abnahm, um seinen Charakter glaubhaft darstellen zu können. Nicht zuletzt Kristen Dunst und Sophie Turner können Apa sicherlich gut nachvollziehen: Dunst spielte Mary Jane in der „Spider-Man“-Trilogie mit Tobey Maguire und ihr Charakter ist bekanntlich rothaarig. Und Turner kennen wir alle als rothaarige Sansa Stark in "Game of Thrones"!

So steht KJ Apa zu seinen Haaren

Neben den Haaren musste Apa auch an seinem Akzent arbeiten – er kommt nämlich aus Neuseeland und die sprechen nun einmal anderes Englisch als stylische Amerikaner*innen. 😉 In einem Interview sprach der Schauspieler über seine rote Haarpracht und ob er seine originale Haarfarbe, die er seit nunmehr 5 Jahren nicht mehr gesehen hat, vermisse. Tatsächlich ist Apa ziemlich stolz auf die Farbe, denn immerhin könne er nun zu den 4 % der Weltbevölkerung zählen, die rote Haare haben! „Ich fühle mich akzeptiert. Es ist gut, wirklich. Außer die Tatsache, dass ich alle zwei Wochen färben muss, was Rothaarigen erspart bleibt.“ Alle zwei Wochen verbringt der Star zweieinhalb Stunden damit, die Haare (inklusive Augenbrauen!) zu färben – wenn „Riverdale“ also eines Tages beendet ist, gehört dies sicherlich nicht zu den Ritualen, die der Schauspieler vermissen wird. Während wir uns also fragen, wann es mit Staffel 5 endlich weitergeht, kann Apa sich über eine kurze Färbepause freuen. Hat also alles sein Gutes! 😁

