„Riverdale“: Endlich erfahren wir die Wahrheit über …

Nach all den News, die wir in letzter Zeit über die 3. Staffel von „Riverdale“ erfahren haben, wurde jetzt auch noch bestätigt, dass es eine Throwback-Episode geben wird! Dort werden wir die Wahrheit über die Vergangenheit einiger Charaktere erfahren …

Was wir bereits über Staffel 3 wissen

In den letzten Wochen kam ein „Riverdale“ Staffel 3 Spoiler nach dem anderen! Die Zusammenfassung: In der 3. Folge werden wir mehr über die wieder aufflammende Liebe zwischen Alice Cooper und F.P. Jones erfahren und wie das Bettys und Jugheads Beziehung beeinflusst. Auch die Beziehung zwischen Kevins Vater und Josies Mutter wird jetzt richtig ernst, die beiden Familien ziehen wohl sogar zusammen! Das sorgt natürlich für typischen „Geschwister-Streit“ zwischen Kevin und Josie. Außerdem werden wir Jugheads Mom Gladys und seine Schwester Jellybean kennenlernen, die in Staffel 3 endlich ihren ersten Auftritt haben. Und natürlich der Schock für alle Fans: Eines der Traumpärchen wird sich eventuell trennen! Da „Bughead“ laut Lili Reinhart stärker als je zuvor sein soll, tippen wir auf Veronica und Archie.

Throwback-Episode bei „Riverdale“!

Jetzt gibt es aber auch coole neue News zu den jeweiligen Episoden! Nach der letzten Folge von Staffel 2 „A Night to remember“ dürfen wir uns wohl auch in Staffel 3 auf eine Musical-Episode freuen. Doch das coolste kommt noch: Direkt zu Beginn der neuen Staffel soll es eine Throwback-Folge geben! Dort werden Betty, Jughead, Veronica und Archie in die Rollen ihrer Eltern schlüpfen, also Betty als ihre Mom etc. Dann erfahren wir endlich die Wahrheit darüber, wie die Beziehungen zwischen Alice Cooper und F.P. Jones und Hermione Lodge und Fred Andrews entstanden sind! Das dürfte definitiv spannend werden, schließlich war Alice beispielsweise damals noch eine Serpent und wir finden vielleicht endlich raus, wie sie in die Gang gekommen und warum sie wieder ausgetreten ist. Über Freds und Hermiones Love-Story wissen wir so gut wie gar nichts, also wird auch das mit Sicherheit interessant. Vielleicht werden in der Throwback-Folge ja auch irgendwelche krassen Familien-Geheimnisse aufgedeckt ...

