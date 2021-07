"Riverdale": Die 10 besten Zitate

Dieser Spruch von Jughead Jones (Cole Sprouse) ist zu einem der beliebtesten Zitate unter "Riverdale"-Fans geworden. Jughead gilt in der Stadt als Außenseiter, aber er hat kein Problem damit, er will gar nicht irgendwo dazugehören. Damit zeigt er, dass es am wichtigsten ist, sich selbst zu lieben. Außerdem beweist er, dass es so was wie "Spinner" gar nicht gibt, sondern nur Individualität und das ist etwas ganz Besonderes. Zieht euer Ding durch, denn Jughead ist der beste Beweis dafür, dass man auch so beliebt werden kann – schließlich gehört er zu den Serien-Favoriten in "Riverdale".