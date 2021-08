„Riverdale“: 10 traurige Wahrheiten über Archie Andrews

In "Riverdale" müssen alle Charaktere im Laufe der Zeit verschiedene Schicksalsschläge hinnehmen. Cheryl verliert ihren Zwillingsbruder, Jughead hat kein wirkliches Zuhause, Bettys Vater entpuppt sich als Serienkiller und Veronica leidet unter den Entscheidungen ihres Vaters. Am schwersten hat es aber Archie getroffen, den ein schlimmes Ereignis nach dem anderen zu jagen scheint.

Archie Andrews wurde missbraucht

Im Sommer nach seinem ersten Jahr an der High School, hat die Musiklehrerin der Riverdale High, Miss Grundy, ein Auge auf Archie geworfen. Ihre Beziehung wurde sehr schnell sexuell und Archie verliebte sich in seine Lehrerin. Als die Beziehung aufflog, versuchte die Musiklehrerin sogar noch Archie aus egoistischen Gründen zu manipulieren, um sich selbst zu retten. Miss Grundy nutzte ihren Schüler eindeutig nur aus und hat ihn sogar missbraucht. Archie muss nun mit dem Gedanken leben, dass seine erste Erfahrung des Verliebtseins so verlaufen ist.

Archie leidet an PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung)

Dafür, dass er noch ziemlich jung ist, hat Archie schon sehr viele traumatische Erlebnisse durchleben müssen. Ein Mord in Riverdale ist fast schon normal und die schlimmste Situation für ihn war bestimmt, als er mit ansehen musste, wie Black Hood auf seinen Vater geschossen hat. Das war auch eines der ersten Male, dass er Gewalt aus erster Hand erlebte. Danach entschloss er sich dazu, selber die Stadt zu beschützen. Das war nur der Anfang für Archie, der sich ab dem Zeitpunkt mit Dingen beschäftigen musste, für die er als Teenager eigentlich noch nicht reif genug war.

Archie und sein Vater Fred nach dem Anschlag von Black Hood Netflix

Archie Andrews wurde ein Mord angehangen

Dating und High School sind eigentlich schon schwer genug. Wenn dann aber noch der Vater der Freundin auf einen abgesehen hat, wird es deutlich härter. Am Anfang versuchte Archie noch, gut mit Hiram Lodge klarzukommen und wurde in die illegalen und kriminellen Aktivitäten eingebunden. Aber schon bald konnte Archie nicht mehr mithalten und Hiram und er wurden zu Feinden. Als sich Jughead, Archie, Betty und Veronica im Seehaus der Lodge-Familie eine Auszeit genommen haben, wurden sie von den Bewohner*innen der Stadt angegriffen. Einer von Hirams Sicherheitsleuten war "zum Glück" zur Stelle, wobei einer der Angreifer getötet wurde. Hiram machte Archie für den Mord verantwortlich, der daraufhin im Alter von 17 Jahren im Gefängnis landete.

Veronica konnte Archie nicht lieben

Ihrer Leidenschaft füreinander gaben Veronica und Archie immer nach, doch sie versuchten größtenteils auch, Bettys Gefühle zu berücksichtigen. Als Betty dann aber mit Jughead zusammenkam, mussten die beiden nicht mehr auf Betty Rücksicht nehmen. Archie und Veronica führten eine ernsthafte Beziehung, doch als Archie ihr seine Liebe gesteht, kann sie sich nicht dazu durchringen, die Gefühle zu erwidern. Nachdem Veronica miterleben musste, wie sich die Ehe ihrer Eltern auflöste und entwickelte, war Liebe nichts, worüber sie nachdachte. Obwohl sie die Zuneigung wahrscheinlich schon erwiderte, hatte Archie damit zu kämpfen, wie es sich anfühlt, nicht geliebt zu werden.

Die Beziehung von Archie und Veronica war ein ständiges Auf und Ab. Netflix

Archie Andrews ist ein hoffnungsloser Romantiker

Romantik ist meistens eigentlich nichts Schlechtes, doch Archie bringt das Ganze auf ein neues Level. Wenn er mal nicht mit Veronica zusammen ist, war er mit Val, Josie und sogar einem Bauernmädchen, dass er nach seiner Flucht aus dem Gefängnis getroffen hat, in ein Techtelmechtel verwickelt. Diese Charaktereigenschaft bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Er weiß einfach nicht, wie es ist, alleine zu sein. Wenn er in einer Beziehung ist, dann verpflichtet sich Archie überwiegend auch. Er folgt außerdem immer seinem Herzen, ohne darüber nachzudenken, wohin es ihn führt oder wen er dadurch verletzt.

Archie hat Betty nie wirklich verstanden

Betty und Archie waren eigentlich von Anfang an schon zum Scheitern verurteilt, da Betty ihn und seine Handlungen romantisiert hat, aber Archie sich nie vollkommen auf sie einlassen konnte/wollte. Erst als beide mit anderen in einer Beziehung waren, hat Archie gemerkt, dass er Gefühle für Betty hat. Sie war aber nicht nur die Tochter von Black Hood, sondern Betty war auch auf eine Art und Weise von der Dunkelheit besessen, die Archie nie verstehen konnte. Obwohl es so scheint, als würden Archie und Betty doch bald zusammenkommen und er Gefühle für sie hat, wird es immer einen Teil von Betty geben, mit dem er nicht einverstanden sein wird.

Archie hat Jughead das Leben gerettet

Die vierte Staffel von "Riverdale" drehte sich hauptsächlich um den vorgetäuschten Tod von Jughead, nachdem Archie und Veronica Betty mit einem Stein in der Hand im Wald gefunden haben und gedacht haben, sie hätte mit diesem Jughead erschlagen. Archie zögerte keine Sekunde und rettete seinem besten Freund mit einer Herzdruckmassage das Leben. Der Verlust seines Freundes wäre verheerend für Archie gewesen, denn Jughead ist einer der wichtigsten Menschen in seinem Leben. Er war natürlich froh, dass sein bester Freund noch am Leben war, musste aber trotzdem noch einiges mitmachen, um Bettys Plan, den Tod von Jughead vorzutäuschen, umzusetzen.

Archie und Jughead sind beste Freunde. Netflix

Archie hat Jughead beim Drogenhandel geholfen

Als Jughead den Southside Serpents beitritt, muss er einige Opfer bringen. Darunter auch ein Einsatz in Diensten von Penny Peabody, die geschworen hatte, seinem Vater FP im Gefängnis zu helfen. Aus diesem Grund schuldete Jughead ihr einen Gefallen. Er wurde in den Drogenhandel von Penny verwickelt und brauchte dafür dringend Freds Truck, weshalb die einzige Person, die ihm helfen konnte, Archie war. Dieser wollte die Tat zwar nicht unterstützen, konnte seinen besten Freund aber auch nicht im Stich lassen. Archie half Jughead und beide drifteten für einen kurzen Augenblick in die Welt des Drogenhandels ab.

Der Tod von Archies Vater Fred

Der Verlust von Fred Andrews war nicht nur der verheerendste Moment in Archies Leben, sondern der ganzen Show. Fred war wahrscheinlich das beste Elternteil in "Riverdale" und Archie war immer wieder auf seinen Vater angewiesen. Als Fred verstarb, geriet sein Sohn ins Schleudern. Für die gesamte Staffel drehen sich Archies Motive darum, was sein Vater gewollt hätte. Archie tut sich schwer, das Richtige zu tun und versucht trotzdem noch, Fred einen Gefallen zu tun und mit seinem Verlust fertig zu werden.

Den Tod seines Vaters konnte Archie nie wirklich verarbeiten Netflix

Archie weiß nicht, was er will

In jeder Staffel sieht man, wie Archie immer wieder seine Meinung ändert. Von Musik, über Boxen, bis zur Eröffnung des Gemeindezentrums war alles dabei, doch keine dieser Aktivitäten zog er lange durch. Als er dann die High School wegen seiner Zeit im Gefängnis nicht abschließen konnte, schreibt Archie sich für die Armee ein, anstatt das Schuljahr nochmal zu wiederholen. Es war definitiv nicht die beste Entscheidung für ihn selbst und sein Mangel an Selbstverwirklichung verursachte auch die Kluft zwischen ihm und seinen Freunden, die alle auseinander brachte.

