Riesenspinne lebt frei mit Familie zusammen

Ein Foto geht gerade ziemlich viral. Es zeigt das Haustier oder sollte man besser sagen das neuste Familienmitglied der australischen Familie Grey. Auf einer weißen Wand sitzt eine riesige Huntsman-Spinne. Dabei handelt es sich um die größte Spinnenart der Welt.

Monster-Spinne als Familienmitglied

Zwischen 20 und 40 cm kann eine Huntsman-Spinne werden. In Australien sind sie bekannt. Vor Kurzem hat eine der Monster-Spinnen eine Familie in ihrem Haus festgehalten und sie in Angst und Schrecken versetzt. Familie Grey hat jedoch keine Angst vor dem haarigen Achtbeiner. Die Riesenspinne hat sogar einen Namen bekommen. Jake und seine Familie nennen sie liebevoll "Charlotte". Die riesige Huntsman-Spinne lebt nun seit einem Jahr in einem Haus mit den Greys. Oder erlaubt die Spinne eher den Greys in ihrem Haus zu bleiben?! 😅

Charlotte sorgt für Ordnung

Wieso sollte man eine Riesenspinne in seinen vier Wänden leben lassen? Für die Familie Grey hat Charlotte viele Vorteile. Sie haben nie Probleme mit Insekten oder kleinen Nagetieren wie Mäuse. Eidechsen, Grillen, Kakerlaken, Mäuse, Käfer und andere Insekten gehören nämlich zu Charlottes Leibspeisen. Sie krabbelt von Zimmer zu Zimmer und sorgt somit für Ordnung. Und so spart sich Jake das Benutzen von giftigen Chemikalien, um Schädlinge abzutöten. Ausgewachsen ist Charlotte übrigens noch nicht. Jake erhofft sich, dass sie noch größer wird und noch mehr wächst.

