Richtig küssen: Wir zeigen dir, wie's geht!

Auch küssen will gelernt sein! Damit's beim Küssen keinen Frust gibt, stellen wir dir die schönsten Kuss-Varianten vor!

Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die sich ausgiebig küssen. Warum wir das tun, weiß niemand so genau. Eines steht fest: Knutschen gehört zu den schönsten und intimsten Dingen der Welt. Vielleicht hast du es ja selbst schon mal erlebt, du bist verliebt, wünschst dir nichts mehr, als deinen Schwarm zu küssen, und endlich ... Der erste Kuss!

Richtig küssen - so klappt's mit dem perfekten Kuss!

Beim Küssen werden im Körper Glückshormone freigesetzt, die richtig gute Laune machen. Jeder Kuss wird umso besser, je mehr du mit viel Gefühl und Lust bei der Sache bist. Deshalb sei ruhig ein wenig wählerisch, wenn du auf ein tolles Erlebnis aus bist ;)

Dabei schmeckt jeder Kuss anders! Mal zärtlich und süß, mal wild und feucht oder mal fordernd und erregend. Alles ist erlaubt, wenn beide es wollen.

Wichtig: Achte beim Küssen immer auf die Reaktionen deines Kuss-Partners! Bist du noch unerfahren, dann überlass ihm am Anfang beim Küssen die Führung.

Was sind süße Zungenküsse?

Zungenküsse sind sehr intime Küsse. Wenn wir Menschen nahekommen, die wir mögen und anziehend finden, kriegen wir schon mal Lust, sie zu knutschen. Damit sie dir auch richtig schmecken, geben wir dir hier eine praktische Anleitung!

Dieser Moment des Kusses: Du schließt die Augen, eure Lippen berühren sich fast. Halte einen Moment inne, zöger ihn hinaus, bis es nicht mehr auszuhalten ist. Eure Lippen berühren sich so sanft, dass es kitzelt. Öffne langsam deinen Mund. Die Zunge hält sich erst noch zurück. Nach einiger Zeit darf sie zärtlich einsteigen und langsam mit der anderen Zunge verschmelzen. Knabber deinem Schwarm auch mal ganz sachte an der Lippe herum. Bei einem leidenschaftlichen Kuss ist der ganze Körper im Spiel. Deine Hände umfassen das Gesicht des anderen oder streicheln dabei seinen/ihren Hals. Oder flüster ihm/ihr etwas Süßes ins Ohr. Dann schalte den Kopf aus und genieß es. Gib dich ganz dem Kuss hin und lass dich fallen.

Tauch deine Zunge sanft in die Mundhöhle des anderen ein und begrüße mit ihrer Spitze seine Zunge.

Drück deine Lippen sanft aber mutig die deines Kuss-Partners. Du kannst daran knabbern und lutschen - aber beiß dich nicht fest!

Stupps die fremde Zungenspitze ein paar mal hintereinander schnell und zart mit deiner an.

Küss mal stürmisch und heftig, mal sanft und zärtlich. Du wirst schnell spüren, was dir am besten gefällt.

Spiel mit und reagier auf die Zungenbewegungen und Knabbereien deines Partners ohne dabei zu übertreiben - erst dann macht's richtig Spaß!

Wie gehen heiße Verführungsküsse?

Obwohl bei dieser Kuss-Variante der Mund des anderen gar nicht berührt wird, sensibilisiert sie alle Sinne:

Gleite mit leicht geöffneten Lippen über seine/ihre Stirn, die Schläfe, die geschlossenen Augenlider.

Umfass mit den Lippen ganz sanft seine/ihre Wimpern und ziepe zärtlich an ihnen.

Lass deine Lippen über Nase und Wangen bis zum Hals wandern.

Beiss ihn/sie gaaaanz sanft und zärtlich in den Hals, den Nacken.

Lass Lippen und Zunge über die Ohrmuschel wandern und hauch sie warm an. Küss, leck und saug am Ohrläppchen. Wenn du magst, stups deine Zungenspitze spielerisch ins Ohr.

Wie verführt man mit zärtlichen Romantikküssen?

Gleite mit gespitzten Lippen über seine/ihre Lippen und entfern dich zwischendurch wieder. Schau ihm/ihr dabei tief in die Augen.

Berühren sich eure Lippen, dann zieh seine/ihre Ober- bzw. Unterlippe sanft zwischen deine Lippen, lass sie gleich wieder los und fang mit dem Spiel von vorn an.

Die Absicht von Romantikküssen ist, Lust auf mehr zu machen. Deshalb nur kurz an einer Stelle rumküssen und/oder knabbern. Öfter wechseln!

Wie macht man spielerische Schmetterlingsküsse?

Hals, Nacken, Schulterblätter, Wirbelsäule, Leistengegend sind für diesen zarten Kuss besonders geeignet:

Lass deine Lippen und deine Zungenspitze sanft (wie Schmetterlingsflügel) über Mund und Haut deines Kuss-Partners flattern.

Atme gleichzeitig langsam durch die etwas geöffneten Lippen. Dein warmer Atem verstärkt dabei den kribbelnden Effekt.

So gehen erotische Bodyküsse!

Nicht nur die Lippen sind zum Küssen da. Wenn du Lust hast, mit deinem Freund oder Freundin einen Schritt weiterzugehen, sind zärtliche Body-Knutscher sehr prickelnd. Girls lieben es, am Hals geküsst zu werden, Jungs im Nacken. Teste es einfach und achte darauf, wie dein Schatz reagiert. Saug sanft an der Haut und streichle sie mit deinen Lippen. Halte dich dabei nie zu lange an einer Stelle auf. Versuch, alles mit viel Gefühl und Genuss zu tun. Es lohnt sich!

Beginn deine Entdeckungsreise mit Lippen und Zunge am Hals. Fahr mit halbgeöffneten Lippen die Halslinie nach: Vom hinteren Haaransatz bis zum obersten Punkt der Wirbelsäule und vom Ohr nach vorn.

Saug und knabber zart an den Brustwarzen. Umkreise sie mit der Zungenspitze und küss sie mit den Lippen - das macht nicht nur Mädchen lustvolle Feelings, sondern auch Jungs!

Wirbelsäule und Bauchnabel sind sehr sensibel für zärtliche Streichel-Küsse mit Lippen und Zunge. Besonders reizvoll: Umkreise mit der Zungenspitze den Nabel und tauch plötzlich mit der Zunge hinein.

Lass deinen Mund über die Innenseiten der Schenkel zu den Kniekehlen wandern.

Überraschend erregend: Widme dich auch Körperstellen, die sonst eher vernachlässigt werden. Zum Beispiel Stirn, Nasenspitze, Kinn, Schulter, Armbeuge, Hände oder Kniekehle.

Macht immer wieder kurze Pausen, um euch zu streicheln und anzusehen. Verwöhnt euch dann erneut zärtlich mit dem Mund. Nacheinander ist schöner. Denn so kann sich einer immer ganz dem Genuss hingeben.

Das ist der schmelzende Abschiedskuss!

Abschiedsküsse sind meist gehauchte Küsse, die schon Lust auf die nächste Begegnung machen sollen.

Öffne leicht deine Lippen und streich sanft über seine/ihre Wange - nicht zu schnell, nicht zu langsam und nicht zu lange.

Spürt er/sie den warmen Hauch deines Atems, spitz die Lippen und form einen kurzen, zarten Kuss.

Dabei ist es egal, wo du hinküsst: Auf die Wange, die Stirn, die Nase oder auf die Augen - Hauptsache, du bist zärtlich dabei.

