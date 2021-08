Reved und Anni The Duck: So haben ihre Eltern auf ihre Beziehung reagiert!

Reved und Anni The Duck sind offiziell zusammen

Anfang August haben die beiden erfolgreichen Streamerinnen Reved und Anni The Duck die Gerüchte um eine Liebesbeziehung bestätigt. Was wochenlang von Fans geshippt und gemunkelt wurde, wurde nun (unfreiwillig) bestätigt. Eigentlich wollten die beiden ihre Beziehung nämlich privat halten. Da sie sowieso so viel mit der Öffentlichkeit teilen, ist das im Grunde verständlich. Jedoch wollten sich sie auch nicht komplett einschränken lassen. Also ganz normal wie jedes andere Pärchen Händchen haltend durch die Straßen gehen und sich auch mal in der Öffentlichkeit küssen. Durch das Statement wollten sie den Druck herausnehmen und vermeiden, dass jemand heimlich von ihnen Bilder macht, wenn sie unterwegs sind. Im darauffolgenden Twitch-Stream wurden nun ein paar wenige Details ihrer Beziehung preisgegeben.

So haben die Eltern der beiden darauf reagiert!

Anni bestätigte auch nochmals selbst in ihrem Twitch-Stream, dass es sich auf keinen Fall um einen Prank handelt! 😍 Die Beziehung von Anni The Duck und Reved ist real. Blöde Kommentare von außen gab es kaum und die Eltern der beiden haben sich sehr darüber gefreut. „Meine Mom liebt Toni und ich glaub Tonis Mom liebt mich auch. Wir schreiben auf Whatsapp und wir verstehen uns sehr gut. Wir haben wirklich die entspanntesten Reaktionen von unseren Freund*innen und unserer Familie bekommen. Es ist alles wirklich super entspannt!“, so Anni. Das freut uns sehr! Und so sollte das auch im perfekten Falle sein. Liebe ist Liebe und so lange man sich gegenseitig guttut, sollten Familie und Friends einen supporten und seine Beziehung unterstützen.

