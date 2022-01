Rasierpickel: Mit diesen Tipps lässt du Rötungen verschwinden

Rasierpickel: Warum entstehen sie eigentlich?

Rasierpickel sind der Endgegner. Die Pickelchen bekommen Frauen am häufigsten im Intimbereich, aber auch nicht selten beim Beine rasieren. Durch die Rasur werden Haut und Haarwurzeln gereizt, besonders, wenn es schnell gehen muss. Mit unseren Tipps vermeidest du Rasurbrand und eingewachsene Haare am Körper.

Wie kann ich Rasierpickel im Intimbereich, an den Beinen und in der Achsel vermeiden?

Die gute Nachricht ist: Man kann Rasierpickel ziemlich gut vermeiden, wenn man ein paar wichtige Handgriffe kennt. Wenn du empfindlich aufs Rasieren reagierst, solltest du im Intimbereich die Behaarung mit einem elektrischen Rasierer im trockenen Zustand entfernen. So kannst du die Härchen auf ein Minimum kürzen, ohne dass die zarte Haut in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn du ganz glatt rasiert sein möchtest, solltest du dich nass rasieren. Hier gibt es eine ausführliche Anleitung für die Intimrasur bei Mädchen und mögliche Frisuren. Mit den folgenden Tipps verraten wir dir, wie du Rasierpickel an Beinen, im Intimbereich und in der Achsel wegbekommst.

Warmes Wasser erleichtert die Rasur : Bevor du mit dem Rasieren beginnst, solltest du die Haut mit warmem Wasser abduschen oder waschen. So öffnen sich die Poren und die Haare können sanfter entfernt werden. Vor dem Rasieren die Haut gründlich peelen : Am glattesten wird die Rasur, wenn du die Haut an den Beinen mit einem zarten Peeling abreibst. Dadurch entfernst du abgestorbene Hautzellen und sie wird herrlich weich. Die Rasierklingen können anschließend viel besser über die Haut gleiten und die Haut wird weniger beansprucht. So oft solltest du deine Rasierklingen austauschen: Die Klingen deines Rasierers sollten immer schön scharf und sauber sein! Mit einer unscharfen oder gar stumpfen Rasierklinge werden die Härchen nämlich nicht abgeschnitten, sondern ausgerissen und die Haut extrem gereizt. Unsaubere Klingen können zudem Bakterien auf die sensible Haut bringen, die dann für noch mehr kleine Entzündungen sorgen. Aus hygienischen Gründen solltest du nach spätestens 10 Rasuren die Klingen wechseln, dann geht auch alles glatt! Nicht ohne Rasierschaum rasieren: Verwende zum Rasieren auf jeden Fall immer Rasierschaum- oder gel. Der Schaum weicht besonders robuste und dicke Härchen auf, lässt die Rasierklingen noch besser gleiten und beruhigt gleichzeitig die Haut. Wenn du mal keinen Rasierschaum zur Hand hast, kannst du auch Haarspülung nehmen. Die legt sich genau so auf die Härchen und lässt den Rasierer gleiten, allerdings hat sie keinen pflegenden Effekt auf deine Haut. Unnötige Reizungen vermeiden: Nach dem Rasieren solltest du die Stellen auf keinen Fall mit einem Handtuch trocken reiben. Nimm zum Abtrocknen lieber ein weiches Tuch und tupfe die Stellen vorsichtig trocken. Sie wird es dir danken! Schweiß fördert Irritationen: Schweiß enthält Salze und Schlacken, die vom Körper ausgeschieden werden. Nach der Rasur solltest du also darauf achten, nicht direkt in die Sonne oder zum Sport zu gehen. Nach dem Rasieren pflegen: Eine passende Pflege hilft, Rasierpickel und Juckreiz zu vermeiden. Wichtig ist es, dass du deine Haut mit ausreichend Feuchtigkeit versorgst und eine Pflege ohne Parfumstoffe oder Alkohol verwendest.

Wann verschwinden Rasierpickel und kann man sie entfernen?

Regel Nummer eins bei Rasierpickeln: Nicht ausdrücken – wie auch bei gewöhnlichen Pickeln. Das kann nämlich für ziemlich üble Entzündungen sorgen, besonders im Intimbereich. In der Regel verschwinden Rasierpickel nach wenigen Tagen, das ist bei jedem unterschiedlich und kommt darauf an, wie stark die Haut durch zum Beispiel Schweiß oder reizende Kleidung strapaziert wird. Es gibt jedoch ein paar Tipps, wie du Rasierpickel entfernen kannst und sie ein kleines bisschen schneller verschwinden:

Babypuder wird vor allem nach dem Rasieren empfohlen. Man kann lästige Rasierpickel damit auch verschwinden lassen, da der Puder Wundflüssigkeiten aufsaugt und die Stellen trocken hält.

wird vor allem nach dem Rasieren empfohlen. Man kann lästige Rasierpickel damit auch verschwinden lassen, da der Puder Wundflüssigkeiten aufsaugt und die Stellen trocken hält. Zinksalbe fördert den Heilungsprozess enorm, da sie entzündungshemmend wirkt. Am besten mit einem Wattestäbchen punktuell auftragen, dann kommen keine Bakterien ran. Wichtig: Creme einziehen lassen, bevor du wieder deine Unterwäsche/Klamotten anziehst.

